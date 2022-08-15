Saçtaki bu değişiklik Alzheimer hastalarının yüzde 70'inde görülüyor

Alzheimer hastalığının erken teşhisi yaşam kalitesini artırarak yaşam beklentisini uzatabilir. Yeni çalışmalar, hastalığın saç değişiklikleriyle ortaya çıkabileceğini gösteriyor.

Alzheimer'ın ilerlemesini yavaşlatabilecek ilaçlar bulunmamaktadır ve bu nedenle doğru bir erken teşhis, Alzheimer hastalığında yaşam kalitesini artırarak yaşam beklentisini uzatabilir.

Yeni çalışmalar, saç ve ciltteki değişikliklerle kendini gösterebilen Alzheimer belirtilerine dikkat edilmesi gerektiğini gösteriyor. Bu belirtiler, özellikle hastalığın ilk evrelerinde uyarı işaretleri olarak görülüyor.

Özellikle saç ve tırnaklardaki lezyonların bunama ile ilişkili olduğunu ve erken teşhis için önemli sinyaller olabileceğini gösteren birçok çalışma bulunuyor.

Saç ve ciltteki değişikliklere dikkat edin

Alzheimer hastalığının nedenleri günümüzde hala belirsizdir ve birçok risk faktörü tanımlanmıştır. Tüm demans alt tipleri arasında Alzheimer hastalığı en yaygın olanıdır ve tüm vakaların yaklaşık yarısını oluşturur.

Çalışmalar, Alzheimer hastalığı ile farklı cilt hastalıkları arasında ilişki olduğunu gösteriyor. Bilişsel gerilemeye genellikle yaralar gibi cilt lezyonlarının eşlik ettiği, ayrıca ekskoriasyonlar, mikoz ve yürüyüş bozukluğuna bağlı travma sonrası yaraların eşlik ettiği gösterilmiştir. Bu tür lezyonlar ağırlıklı olarak saç ve tırnaklarda meydana gelir.

Özellikle, Alzheimer hastalığı ile bazı genlerdeki mutasyonlar arasında aşağıdaki gibi cilt sorunlarına yol açabilecek bir ilişki bulundu:

- Deri döküntüleri,

- Saç rengindeki değişiklikler,

- Cilt kanseri riskinde artış.

Araştırmalar ayrıca Alzheimer hastalığı olan hastalardan alınan saç örneklerinin yüzde 70'inin artık büyümediğini ve kolayca kırıldığını gösteriyor. Çalışmalar, saçların genellikle kaba ve düzensiz bir görünüm almasının Alzheimer hastalığının erken bir belirtisi olabileceğini gösteriyor.