Sadece 3 hafta içinde bağırsakları temizleyen karışım! Etkisine inanamayacaksınız...

Bağırsaklarımızın temizlenmesi, hem cilde hem de sağlığa faydalı. Cildin güzel ve lekesiz olması içeriden sağlanan temizlikle olur. Sağlıklı olmak ise organlarımızın düzgün çalışmasıyla...

Sağlıklı ve bakımlı olmak kişinin her anlamda kendisine dikkat etmesiyle alakalı bir durumdur.

Doğru beslenmek, faydalı olmayan yiyecek-içeceklerden uzak durmak, bağırsaklarımızı yormayan durumlardan birisidir.

Kilolu olmasak bile bağırsaklarımızda biriken zararlı atıklar, sağlığımızı ve cilt güzelliğimizi tehlikeye atabilir.

Üstelik bağırsaklarınızda biriken zararlı atıklar, sizi olduğunuzdan daha şiş ve kilolu hissetmenize neden olabilir.

Bu nedenle bağırsaklarımızı temizlememiz ve buna katkı sağlayacak karışımları hayatımıza sokmamız gerekiyor.

Bu özel karışımlar arasında ise bir bardak su elma sirkesi, limon suyu, zencefil ve deniz tuzu yer alıyor.

Limon ve limon suyunun zaten faydalarını bilmeyen yoktur ve bu karışım sayesinde iki katına çıkacak.

Zencefil yine sağlık için özellikle kış hastalıklarıyla mücadele etmek için yararlı olan ürünlerin arasında başı çekiyor.

Bu birbirinden özel ürünlerle hazırlanan karışım sayesinde, bağırsaklarımızın temizlenmesi oldukça kolay.

Peki, Bu karışım nasıl hazırlanır, ne kadar kullanılmalı? İşte bu efsane karışımın detayları...

MALZEMELER

1 çorba kaşığı elma sirkesi

2 çorba kaşığı limon suyu

1 yemek kaşığı zencefil

Bir tutam kadar deniz tuzu

1 bardak su

HAZIRLANIŞI

Bir bardak olacak şekilde içme suyunu kaynatın ve çerisine deniz tuzu ekleyin.

Deniz suyu ve su iyice karıştırdıktan sonra diğer malzemeleri ekleyin. Bu malzemeleri ekledikten sonra yine iyice karıştırın.

Hazırladığınız bu karışımı aç karnına, sabahları olacak şekilde tükletin. Bu içecek, sirke ve limonun sağladığı yüksek antioksidan sayesinde bağışıklık sistemini güçlendiren ve bağırsakları temizleyen mucizevi etkilere sahip.

Ayrıca bu karışım; toksinleri vücuttan uzaklaştırarak, enfeksiyonlara ve hastalıklara karşı korumaya katkı sağlar. Güçlü mineral ve vitamin içeriği ile sağlığı destekler.