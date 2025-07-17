Sadece Erzincan'da bulunan Zetrin baharatının faydaları saymakla bitmiyor

Erzincan'a bağlı Kemaliye ilçesine has olan, 120 farklı bitkinin toplanıp kurutulup karıştırılmasıyla elde edilen Zetrin baharatı, şifa deposu bir baharat olarak biliniyor...

Sadece Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde üretilen Zetrin baharatı, 120 bitkinin karışımıyla elde edilerek sofralarda yerini alıyor. Birçok bitki ve çiçek ile hazırlanan Zetrin baharatının yapımı asırlar öncesine dayanıyor.

Mart ayında yetişmeye başlayan bitkiler, kasım ayına kadar toplanır ve gölgeli bir ortamda kurutma işlemi yapılır. Kurutma işleminin ardından, bitkiler taş dibeklerde dövülerek karıştırılır. Dövülerek iyice karışan bitkiler, Kemaliye'nin meşhur kurutulmuş ancak ıslatılmış ekmeğine dökülerek tüketilir.

Bu bitki karışımı ayrıca zeytinyağı veya peynirin üzerine de dökülerek tüketilebilir.

YAPILAN ÇALIŞMALARDA BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Zetrin baharatı, ait olduğu topraklarda faydalarıyla bilinirken, üniversite öğrencilerinin de tez çalışmasına konu oldu. Üniversite öğrencileri tarafından yapılan tez çalışmasında Zetrin'in vücutta bağışıklık sistemini güçlendirdiğine yönelik sonuçlar elde edildi. Sabır, emek ve zaman isteyen bu özel karışım, günümüzde az sayıda köylü tarafından yapılıyor.

BAHARAT YAPIMINI NESİLDEN NESLE DEVAM ETTİRİYORLAR

Az sayıda insanın yapımıyla ilgilendiği, Zetrin baharatı yapımını anlatan Osman Birler, bu işi nesilden nesle devam ettirdiklerini, yıllar önce dedesinin ardından da babası Mehmet Birler tarafından 50 yıldır yapıldığını şimdi de kendisinin yaptığını ifade ederek şöyle konuştu:

"Babamdan sonra 20 yıldır ben Zetrin yapıyorum. Doğada yetişen şifalı bitkileri topluyoruz. Munzur Dağı eteklerinden Sarıçiçek Yaylasından şifalı otları topluyoruz Gölge ortamda kurutulur. Çuvallarda biriktiriyoruz bir yıl boyunca süren süreçte bu şekilde bekletiyoruz en son yapraklar sararana kadar toplanan bitkileri harmanlıyoruz.

''PİŞEN YEMEĞE ATILMAZ''

120 çeşit bitki kurutulduktan sonra eskiden taş dibeklerde dövülerek karıştırılırdı, şimdilerde robotta çekiliyor. Kurutulmuş taş fırın ekmeği ıslatılarak sofralara gelir. İşte bu ıslatılmış ekmeğe dökülerek tüketilir. Patates salatasında ayrıca zeytinyağına ve peynirin üzerine dökülerek tüketilir. Pişen yemeğe atılmaz.''