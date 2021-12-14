Sadece kanama değil! İşte en belirgin düşük belirtileri

Sadece kanama değil! İşte en belirgin düşük belirtileri

Anne olmak için gün sayan ve hamileliğini sorunsuz geçirmek isteyen anne adayları, her türlü tehlikeye karşı bilinçli olmak istiyor. Özellikle düşük riski olan anne adayları, detayları araştırıyor.

Hamile kalmak ve anne olmak isteyen kadınlar, bu süreci sorunsuz atlatmak istiyor. Bazıları bu konuda şanslı olurken, bazıları ise düşük yapabiliyor.

Bebeğinizi sağlıkla kucağınıza almak istiyorsanız, bazı fedakarlıklar yapmanız gerekebilir. Bu nedenle düşük riski olan anne adaylarının çok dikkat etmesi ve sürekli dinlenmesi oldukça önemlidir.

Bazı anne adayları çok rahat bir hamilelik geçiyor ancak düşük belirtilerini herkesin bilmesinde fayda var.

Düşük riski olan veya düşük yapan anne adaylarının sadece kanaması olduğunu düşünmek yanlış bir fikir olabilir.

Çünkü düşük sadece kanama olarak değil başka birçok belirti ile kendisini gösterebiliyor.

Peki, Düşük belirtileri nelerdir, düşük nasıl anlaşılır? İşte yanıtı...

DÜŞÜK TÜRLERİ

Kaçınılmaz (Önlenemez) Düşük

Tam Olmayan (Tamamlanmamış) Düşük

Tam Düşük

Fark Edilmeyen Düşük

DÜŞÜK NEDENLERİ

Yüksek tansiyon

Çölyak hastalığı

Şeker hastalığı

Sıtma

Kızamıkçık

Klamidya

Frengi

Belsoğukluğu

Böbrek hastalığı

Lupus

Tiroid bezi sorunları

HIV

DÜŞÜK BELİRTİLERİ

Sırt ağrısı

Vajinal kanama

Kasık bölgesinde oluşan kramplar

Vajinadan beyaz-pembe sıvı akması

Vajinadan doku veya pıhtı boşalması

Ateş ve halsizlik

Solgun ve sersemlemiş hissetmek

Kasılmalar