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- Sadece kanama değil! İşte en belirgin düşük belirtileri
Sadece kanama değil! İşte en belirgin düşük belirtileri
Anne olmak için gün sayan ve hamileliğini sorunsuz geçirmek isteyen anne adayları, her türlü tehlikeye karşı bilinçli olmak istiyor. Özellikle düşük riski olan anne adayları, detayları araştırıyor.
- Haber Merkezi
- 14.12.2021 - 17:30
- Güncelleme : 14.12.2021 - 17:57
Hamile kalmak ve anne olmak isteyen kadınlar, bu süreci sorunsuz atlatmak istiyor. Bazıları bu konuda şanslı olurken, bazıları ise düşük yapabiliyor.
Bebeğinizi sağlıkla kucağınıza almak istiyorsanız, bazı fedakarlıklar yapmanız gerekebilir. Bu nedenle düşük riski olan anne adaylarının çok dikkat etmesi ve sürekli dinlenmesi oldukça önemlidir.
Bazı anne adayları çok rahat bir hamilelik geçiyor ancak düşük belirtilerini herkesin bilmesinde fayda var.
Düşük riski olan veya düşük yapan anne adaylarının sadece kanaması olduğunu düşünmek yanlış bir fikir olabilir.
Çünkü düşük sadece kanama olarak değil başka birçok belirti ile kendisini gösterebiliyor.
Peki, Düşük belirtileri nelerdir, düşük nasıl anlaşılır? İşte yanıtı...
DÜŞÜK TÜRLERİ
- Kaçınılmaz (Önlenemez) Düşük
- Tam Olmayan (Tamamlanmamış) Düşük
- Tam Düşük
- Fark Edilmeyen Düşük
DÜŞÜK NEDENLERİ
- Yüksek tansiyon
- Çölyak hastalığı
- Şeker hastalığı
- Sıtma
- Kızamıkçık
- Klamidya
- Frengi
- Belsoğukluğu
- Böbrek hastalığı
- Lupus
- Tiroid bezi sorunları
- HIV
DÜŞÜK BELİRTİLERİ
- Sırt ağrısı
- Vajinal kanama
- Kasık bölgesinde oluşan kramplar
- Vajinadan beyaz-pembe sıvı akması
- Vajinadan doku veya pıhtı boşalması
- Ateş ve halsizlik
- Solgun ve sersemlemiş hissetmek
- Kasılmalar
- Bulantı ve kusma