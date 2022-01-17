Saf antibiyotik: Soğana karanfil 4-5 karanfil batırın

Soğuk algınlığı, halsizlik, grip, burun tıkanıklığı... Alternatif tıp mucizelerinden faydalananların yeni favorisi karanfil ve soğan mucizesi. Peki soğana karanfil batırmak ne işe yarıyor?

Hem sağlığa faydalı hem de israfı önleyecek bir tarifimiz var: Karanfilli soğan...

Soğan doğal bir antibiyotik olarak besinler arasında parlak faydalarıyla öne çıkıyor. Neredeyse her yemeğin olmazsa olması soğan, antiviral özelliği ile de mikrop ve virüslerle adeta savaşıyor.

Karanfil de bir o kadar yararlı baharatlar arasında. Hele ki soğana 4-5 tane batırdığınızda...

Soğana karanfil batırmak hem yemekten arta kalanları değerlendirmek hem de etkilerinden faydalanmak için güzel bir seçenek. Peki ne işe yarıyor? Sizler için inceledik...

SOĞANA KARANFİL BATIRMANIN FAYDALARI

Soğuk algınlığı ve burun tıkanıklığı gibi mikrobiyal ve enfeksiyon kaynaklı rahatsızlıklarda soğan antibiyotik görevi görerek karanfil ise hoş kokusu ile solunum yollarını açarak rahatlamanızı sağlar.

Bir soğanı ikiye bölüp düz yüzeylerine gelişigüzel karanfil saplayarak yatak odasına koyun.

Günaşırı yenilemenizi tavsiye ederiz.