Safra kesesi ağrısı nasıl geçer?

Güçlü karın ağrısıyla kendisini gösteren safra kesesi problemleri, safra kesesi taşları, tümörler ve çeşitli enfeksiyonlar gibi birçok farklı nedenden kaynaklanabiliyor. İşte ağrılara karşı ipuçları.

Safra kesesi karnın sağ üst kısmında yer alır ve asıl işlevi bazı gıdaların sindirimi için gerekli olduğunda karaciğerden gelen safranın safra kanallarından on iki parmak bağırsağına iletilmesi için depo görevi görmektir.

Safra kesesi ağrısı safra kanalına çıkış kanalının kısmen veya tamamen tıkanması, içinde safra birikmesi, şişerek ağrı veya iltihaplanmaya neden olması durumunda ortaya çıkar.

Ana neden safra kesesi içindeki taşlardır, ancak bir tümör varlığı, enfeksiyonlar veya safra kanalı tıkanması nedeniyle de olabilir.

Genellikle safra kesesi taşları bu kanalı kaplar, safra kesesi kasılır ve safra dışarı çıkamaz, bu da safra kesesinin iltihaplanmasına veya şişmesine neden olur ve bu çok fazla ağrıya neden olur.

SAFRA KESESİ AĞRISI NASIL OLUR?

Safra, karaciğerden salgılanan bir salgıdır. Özellikle yağlı gıdaların sindirimine yardımcı olan safra tuzları ve fosfolipidler içerir. Ek olarak, endojen maddelerin salgılanmasına yardımcı olur ve oksijenin taşınmasından sorumlu olan hemoglobini serbest bırakır. Safra ayrıca kolesterolün vücuttan atılmasına ve kandaki seviyelerinin düzenlenmesine de dahil olur.

Safra tuzları, kolesterolün çözülmesine izin verir. Safra tuzu eksikliği yaşandığında kanda daha fazla kolesterol dolaşır, bu fazla kolesterol kristalleşmeye başlar ve sonunda sert taşlara dönüşür. Bu kristaller onlarca yıl süren bir süreçte birbirine bağlanır.

Sorun taşlar ise safranın bağırsağa çıkışını engellediğinde safra kesesi ağrıları ortaya çıkar. Semptomlar, karnın üst kısmında (sağ tarafa doğru) veya mide çukurunda ağrılı krizlerle kendisini gösterir.

Ağrı, birkaç saat boyunca kaybolmadan gelir ve gider ve genellikle bulantı eşlik eder. Ayrıca safra kesesinde taş birikmesi sarılık, akut pakreatit ve safra kesesi kanseri gibi çok daha ciddi komplikasyonlara yol açabilir.

Bir başka safra kesesi ağrısı nedeni ise kolesistit, yani safra kesesi iltihabıdır. Genellikle safra kesesi tıkandığında (genellikle safra taşlarının varlığı nedeniyle) oluşur. Akut olabilir (aniden ortaya çıkar) ve üst karın bölgesinde şiddetli ağrıya neden olabilir. Veya zamanla oluşan şişlik ile kronik olabilir.

Safra kesesi ağrılarında belirtiler genellikle yemeklerden sonra, özellikle de ağır veya yağ oranı yüksek bir yemek yenildiyse ortaya çıkar.

En yaygın olanları:

- Orta veya sağ üst kısımda şiddetli karın ağrısı,

- Karın üstü yatarken rahatsızlık veya şiddetli ağrı,

- Kusma,

- Ateş,

Daha şiddetli vakalarda, biliyer kolik (kronik kolesistit) ve özellikle akut kolesistit, sarılığa, koyu renkli idrara (kolüri), enfeksiyona veya pankreatite neden olabilir.

Safra kesesi ağrısı, 15 dakika ila 1 saat arasında yoğunlukta artar ve 12 saate kadar stabil kalır. Genellikle ağrı, hastayı rahatlaması için acil servise gönderecek kadar şiddetlidir. Ağrı azalmaya başladığında, 30 ila 90 dakika donuk bir ağrıya dönüşür. Hastalar genellikle mide bulantısı ve kusma hissederler.

Yağlı yiyecekler yeseniz de yemeseniz de, büyük bir yemek yemek biliyer koliği tetikleyebilir. Safra taşları geğirme veya şişkinliğe neden olmaz. Bulantı, yalnızca biliyer kolik oluştuğunda ortaya çıkar.

Biliyer kolik ataklarının çoğu kendiliğinden düzelse de, her yıl bu kişilerin neredeyse yarısında ağrı yeniden ortaya çıkar ve komplikasyonlar ortaya çıkabilir.

Tıkanıklık devam ederse, safra kesesi şişmeye başlar (akut kolesistit). Safra kesesi iltihaplandığında, bakteriler çoğalır ve enfeksiyon meydana gelebilir. Enfeksiyon genellikle ateşe neden olur. Safra kesesi taşlarının neden olduğu iltihaplanma, safra kesesi duvarının aşınmasına neden olabilir, bu da safra kesesi içeriğinin karın boşluğuna sızmasına neden olarak ciddi iltihaplanmaya (peritonit) neden olabilir. İnce bağırsağa giren bir taş, safra taşı ileusu adı verilen bağırsak tıkanıklığına neden olacak kadar büyük olabilir. Bu nadir komplikasyon yaşlılarda daha büyük risktir.

SAFRA KESESİ AĞRISI TEDAVİSİ

Doktorunuz safra kesesi enfeksiyonunuz olup olmadığını görmek için kan testleri isteyebilir. Genel olarak, kanınızdaki beyaz kan hücresi sayısı, bir enfeksiyonun varlığını gösteren yükselebilir.

Aşağıdaki radyolojik çalışmalardan biri daha yapılabilir:

Karın ultrasonu: Bu genellikle kolesistit varlığını değerlendirmek için yapılan ilk testtir. Ultrason, safra kesesi ve safra kanallarının görüntülerini üretmek için ses dalgalarını kullanır. Safra kesesini içeren iltihap belirtilerini tanımlamak için kullanılır ve safra taşlarının varlığını göstermede çok iyidir.

Abdominal BT: Bilgisayarlı tomografi (BT), safra kesesi iltihabı veya safra akışında bir tıkanıklık olup olmadığını belirlemeye yardımcı olmak için karın, karaciğer, safra kesesi, safra yolları ve bağırsağın ayrıntılı görüntülerini üretmek için X-ışınlarını kullanır. Bazı durumlarda safra taşı varlığını da gösterebilir.

Manyetik Rezonans Kolanjiyopankreatografi (MRCP): MRCP, karaciğer, safra kesesi, safra kanalları, pankreas ve pankreas kanalının ayrıntılı görüntülerini üreten bir MR incelemesi türüdür. Safra taşlarının varlığını, safra kesesi veya safra kanalı iltihabını ve safra akışının tıkanmasını göstermede çok iyidir.

Hepatobiliyer Nükleer Görüntüleme (Kolesintigrafi): Bu nükleer tıp çalışması, karaciğer, safra kesesi ve safra kanalı bozukluklarının değerlendirilmesine yardımcı olmak için enjekte edilenbir radyo-izleyici kullanır. Akut kolesistit durumunda sistik kanalın (akut kolesistit durumunda her zaman tıkalı olan kanal) tıkanıklığını tespit edebilir.

Taşlar tekrarlayan ağrı ataklarına neden oluyorsa, doktorunuz safra kesesinin cerrahi olarak çıkarılmasını (kolesistektomi) önerebilir. Cerrahi olarak çıkarılması biliyer kolik ataklarını önler. Kolesistektomi sırasında doktor ayrıca safra kanallarında taş arar.

Kolesistektomilerin çoğu laparoskop adı verilen bir görüntüleme tüpü kullanılarak gerçekleştirilir. Karında birkaç küçük kesi yapıldıktan sonra laparoskop yerleştirilir. Safra kesesini çıkarmak için kesilerden cerrahi aletler geçirilir. Kolesitektomilerin geri kalanı, karında daha büyük bir kesi gerektiren açık karın ameliyatı ile gerçekleştirilir.

Alternatif olarak, safra taşları bazen ağızdan alınan safra asitleri gibi ilaçlarla çözülebilir. Günde iki veya üç kez alınan bu ilaçlar, yaklaşık 6 ayda çok küçük taşları eritebilir. Daha büyük taşlar için 1 ila 2 yıl kadar sürebilir. Birçok taş asla çözülmez. Safra taşlarının ilaçlarla çözülmesi, taşlar kolesterolden oluştuğunda ve safra kesesi açıklığı engellenmediğinde büyük olasılıkla başarılı olur. Taşlar başarılı bir şekilde çözülebilse bile bu kişilerin yarısında 5 yıl içinde tekrar safra taşı oluşur. Bu tedavi sınırlı bir kullanıma sahiptir. Bu ilaçlar, kilo verme ameliyatından sonra hızla kilo veren veya çok düşük kalorili bir diyet uygulayan obez kişilerde taş oluşumunu önlemeye de yardımcı olabilir.

SAFRA KESESİ AĞRISI NASIL GEÇER?

Safra kesesi iltihabı için ilk adım, diyetinizi kontrol etmektir. Çoğu safra taşı kolesterolden oluşur, bu nedenle yeme alışkanlıklarınızda bir değişiklik gereklidir. Lif alımınızı artırın, bu safranın bileşimini değiştirmeye ve kabızlığı önlemeye yardımcı olur, mercimek ve fasulye gibi baklagillerde ve pazı, su teresi ve brokoli gibi yeşil yapraklı sebzelerde bol miktarda lif bulunur bulunur.

Omega 3 yağ asitlerini tüketin ve yağları ve özellikle paketli unlu mamülleri sınırlayın. Mandalina, portakal, limon ve greyfurt gibi meyvelerin içerdiği maddeler ağrıyı azaltmaya yardımcı olduğu için en iyi yardımcılarınızdan biri olacaktır.

Ağrıyı hafifletmek için başka bir ev çaresi, etkilenen bölgeye 20 dakika boyunca bir sıcak su torbası yerleştirmektir. Papatya ile hazırlanmış sıcak çaylar da içebilirsiniz, bu bitkinin iltihap önleyici özellikleri ağrıyı yatıştırır.

İltihaplı bir safra kesesinin ağrısını hafifletmek için başka bir tedavi seçeneği, yağ ve limonla yapılan bir karışımdır. Karahindiba, devedikeni veya biberiye gibi karaciğerinize faydalı otlar ile bir çay hazırlayın, yanına 1 yemek kaşığı zeytinyağı ve bir limon suyu ekleyin ve aç karnına için.

Size safra taşı teşhisi konduysa veya ağrı çok yoğunsa, bu tedaviden kaçınmanız önerilir. Bu tedavilerin birlikte çalıştığını, diyetiniz düzelmezse bu karışımların etkili olmayacağını unutmayın.

Hint yağı doğal bir müshil olarak kullanılır, ancak bu durumda onu harici olarak kullanacağız. Hin yağının iltihap önleyici özellikleri vardır. Hint yağı içinde bir havlu bekletin ve ağrılı alana yerleştirin. 30 dakika bekletin.

Öte yandan her gün aç karnına bir yemek kaşığı zeytinyağı ile bir yemek kaşığı limon alabilirsiniz. Bu sayede karaciğer ve safra kesesinin işlevini ilerleyici ve doğal bir şekilde kolaylaştırabilirsiniz.

Zerdeçalın etken maddesi olan kurkumin de kolesistit tedavisinde etkili sonuçlar göstermiştir. Bu konuda daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulmasına rağmen, kurkuminin organın kasılmasını uyaracağı görülmektedir. Bu, taş oluşumunu azaltmaya yardımcı olacak ve ayrıca boşalmalarını kolaylaştıracaktır.

Süt devedikeni (Milk Thistle) başka bir seçenektir. Şifalı bitki, karaciğer fonksiyonunu iyileştirme özellikleriyle öne çıkıyor. Hasar gördüğü takdirde safra kesesi dokularının yenilenmesine yardımcı olabilir. Deve dikeninin safra kesesini temizlemeye ve taşları azaltmaya da yardımcı olabileceğini unutmayın. Bir bardak suyu bir yemek kaşığı süt devedikeni tohumuyla kaynatın, dinlendirin, süzün, bal ekleyin ve bir hafta boyunca günde 1-2 kez alın.

Bunlar haricinde farklı pratik çözümler şunlardır:

Armut: Yarım bardak sıcak suyu yarım armutla karıştırın, 2 yemek kaşığı bal ekleyin ve 2 hafta boyunca günde 1-2 defa alın.

Karahindiba: Bir bardak suyu bir yemek kaşığı karahindiba ile kaynatın, dinlendirin, süzün, bal ekleyin ve 3 hafta boyunca günde 1-2 kez kez alın.

Enginar: 2 bardak suyu enginarın ayrılmış yapraklarıyla kaynatın, dinlendirin, süzün, 3 hafta boyunca sabah ve öğleden sonra birer bardak çay olarak için.

Lahana suyu: Yarım bardak suyu 6 adet lahana yaprağı ile karıştırın, limon suyunu ekleyin ve aç karnına 1-2 hafta boyunca tüketin.

Elma suyu: 5 elmanın suyunu çıkarın, yarım bardak su ile karıştırın ve 3 hafta boyunca aç karnına için.

Kimyon tohumları: Her gün birkaç kimyon tohumu çiğneyin veya bunları yiyecekleri tatlandırmak ve sindirime yardımcı olmak için kullanın.

Taze ürünler pişirin: İşlenmiş ve paketli yiyecekler genellikle safra taşlarına yol açabilecek çok sayıda kötü yağ içerir. Kendi yemeklerinizi tam ve doğal malzemelerle ne kadar çok hazırlarsanız, zihinsel ve fiziksel olarak o kadar iyi hissedeceksiniz. Kısacası, paketlenmişse yemeyin.

Bu içerik yalnızca genel bilgi sağlar. Hiçbir şekilde nitelikli tıbbi görüşün yerini tutmaz. Daha fazla bilgi için her zaman bir uzmana veya kendi doktorunuza danışın.