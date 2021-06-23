Safranın şaşırtıcı 8 faydası

Dünyanın en pahalı baharatı olarak bilinen safranın sağlığa birçok fayda sağlayabileceğini biliyor muydunuz? İşte iştahı azaltmaktan hafızayı geliştirmeye kadar safranın 8 şaşırtıcı faydası.

Safran, tıbbi özellikleri nedeniyle onlarca araştırmaya konu olmuş bir baharattır, bu nedenle bazı ilaçların yapımında kullanılır.

Safran, tüm dünyada en pahalı baharatlardan biridir. Safran çok hassastır ve elle toplanması gerekir ve bu da yetmezmiş gibi bitkinin yetiştirilmesi de kolay değildir. Tüm bunlar onun oldukça pahalı olmasının ana nedenleridir.

Safranın bu kadar pahalı olmasının bir başka nedeni de bu baharatın, sadece yaklaşık yarım kilosunu üretmek için bu bitkinin 75 bin çiçeğine ihtiyaç duyulmasıdır.

Safran ne işe yarar diye merak edenler var çünkü baharat olarak kullanılan bir bitki olmasının yanında başka şeylere de iyi geliyor. Safran, genel olarak astım ve boğaz ağrısı gibi durumlarla mücadelede yıllardır kullanılmaktadır. Ayrıca balgam söktürücü ve öksürük giderici olarak da bilinir.

Aynı şekilde, uyku problemlerini tedavi etmek, kanser, depresyon, doğum sancılarını hafifletmek ve sedef hastalığının etkisini azaltmak için kullanılır. Safran tüketmenin adet kramplarının rahatlaması için olduğu kadar adet öncesi sendromu için de çok faydalı olduğu da bilinmektedir.

Mutfak alanında, baharat olmasının yanı sıra bazı yiyecekler için renklendirici olarak da işlev görür ve lezzetli bir tat sağlar.

SAFRANIN FAYDALARI

Düzenli olarak safran tüketmek size aşağıdakiler de dahil olmak üzere birçok sağlık yararı sağlayabilir:

Antioksidan Kaynağıdır

Safran, güçlü antioksidanlar olarak hareket eden inanılmaz çeşitlilikte bitki bileşenlerine sahip bir bitkidir. Bunlar, hücreleri oksidatif strese ve serbest radikallerin etkilerine karşı koruma yeteneğine sahip moleküllerdir. Safrandaki en önemli antioksidanlar krosetin, kaempferol, krosin ve safranaldır.

Krosetin ve krosin gibi bileşikler, safrana karakteristik kırmızı rengi vermekten sorumlu olan karotenoidlerin bir parçasıdır. Hücreleri korurlar ve antidepresan özelliklere sahiptirler. Her iki bileşik de beyin hücrelerini ilerleyici hasara karşı koruyabilir, iltihabı iyileştirebilir, iştahı azaltabilir ve kilo kaybına yardımcı olabilir.

Safranal, safrana kendine özgü lezzetini ve aromasını verir. Araştırmalar safranalın ruh hali, hafıza ve öğrenme yeteneğini artırabileceğini ve beyin hücrelerini oksidatif strese karşı korumaya yardımcı olabileceğini göstermektedir.

Son olarak, safran çiçeğinin taç yapraklarında caempferol bulunur. Bu bileşik, iltihabı azaltmanın yanı sıra antikanser özellikleri ve antidepresan aktiviteyi artırma gibi farklı sağlık yararlarıyla bağlantılıdır.

Ruh Halini İyileştirir ve Depresyonla Savaşır

Safranın kişinin ruh halini aydınlatmadaki etkileri uzun yıllardır bilinmektedir. Bilimsel çalışmalar, safran takviyelerinin hafif ve hatta orta dereceli depresyonu hafifletmek için plasebo olarak çalıştığını doğrulayabildi.

Bununla birlikte, bu sonuçlar elde edilmiş olsa da, depresyonu kontrol etmedeki etkinliğini bilmek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.

İştahı Azaltır

Yeni araştırmalardan elde edilen bazı sonuçlara göre, düzenli safran tüketimi iştahı azaltıyor gibi görünüyor. 8 haftalık bir çalışmada, safran tüketen kadınların daha tok olduklarını hissettikleri gösterildi. Plasebo alan gruba kıyasla daha az sıklıkta yediler ve daha fazla kilo verdiler.

Kanserle Savaşmaya Yardımcı Olur

Safran, zararlı serbest radikalleri yok etmeye yardımcı olan antioksidanlarla doludur. Serbest radikal hasarı, kanser gibi kronik hastalıklarla ilişkilendirilmiştir.

Test tüpü çalışmalarında safran ve bileşiklerinin, normal veya sağlıklı hücrelere dokunulmadan kolon kanseri hücrelerini seçici olarak öldürdüğü veya baskıladığı gösterilmiştir.

Bu etki aynı zamanda cilt, kemik iliği, prostat, akciğerler, göğüs, serviks ve diğer kanser hücreleri için de geçerlidir. Dahası çalışmalar, krosinin (safranın ana antioksidanı) kemoterapinin etkisini olumlu yönde artırabileceğini bulmuştur.

Bu çalışma sonuçları umut verici olsa da, safranın antikanser etkileri hakkında daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.

Afrodizyak Özelliği Vardır

Afrodizyak yiyecekler, libidoyu artırmaya yardımcı olan gıdalar veya takviyelerdir. Çalışmalar, safranın özellikle antidepresan kullanan kişilerde afrodizyak özelliklere sahip olabileceğini göstermiştir.

Örneğin, dört hafta boyunca günde 30 mg safran almak, antidepresanla ilişkili erektil disfonksiyonu olan erkeklerde plaseboya kıyasla erektil fonksiyonu önemli ölçüde iyileştirmektedir. Ek olarak, altı çalışmanın analizi, safran almanın erektil işlevi ve libidoyu önemli ölçüde iyileştirdiğini göstermektedir.

Araştırmalarda, antidepresan alımından dolayı cinsel isteği düşük olan kadınlarda, dört hafta boyunca günde 30 mg safran alımının, plaseboya kıyasla cinsel ilişkiye bağlı ağrıyı azalttığı ve cinsel isteği artırdığı gözlemlendi.

PMS Semptomlarını Azaltır

Premenstrüel sendrom (PMS), adet dönemi başlamadan önce ortaya çıkan fiziksel, duygusal ve psikolojik semptomları tanımlayan bir terimdir. Çeşitli çalışmalar safranın PMS semptomlarının tedavisine yardımcı olabileceğini göstermektedir.

20 ila 45 yaş arası kadınlarda yapılan bir araştırma, günde 30 mg safran almanın, sinirlilik, baş ağrısı, istek ve ağrı gibi PMS semptomlarının tedavisinde plasebodan daha etkili olduğu gösterilmiştir.

Başka bir çalışma, 20 dakika boyunca sadece safran koklamanın anksiyete gibi PMS semptomlarını azaltmaya yardımcı olduğunu ve bunun sonucunda stres hormonu kortizol düzeylerini düşürdüğünü bulmuştur.

Hafızayı Geliştirir

Safrandaki krosin, özellikle Alzheimer hastalarında bilişsel yetenekleri geliştirmek ve hafızayı geliştirmek için çok faydalıdır. Faydaları, bazı ilaçlara çok benzer. Ayrıca safran, çoğu durumda yan etki göstermez.

Cilt Sağlığını İyileştirir

Bazı kremler bileşenlerinde safran içerir ve bunlar kaşıntıyı hafifletmeye, güneş ışınlarına karşı koruma sağlamaya ve cildin nemini korumaya yardımcı olur.

SAFRAN TÜKETİMİNİN OLASI YAN ETKİLERİ

Normal miktarlarda safran tüketimi, baharat olduğu sürece tamamen güvenlidir. Ancak bu bitki uzun süre ilaç olarak tüketildiğinde aşağıdaki gibi ikincil etkilere çok dikkat etmek gerekecektir:

- Anksiyete,

- Düşük ruh hali,

- Kuru ağız,

- Terlemek,

- Uyuşukluk,

- İştahta değişiklikler,

- Mide bulantısı ve kusma,

- Baş ağrısı,

- Kabızlık veya bazı durumlarda ishal.

Bazı insanlarda aşırı safran tüketimi, güçlü alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Bu bitkinin büyük miktarlarda tüketilmesi hiçbir zaman tavsiye edilmez. 5 gramı aşmak zehirlenmeye neden olabilir. Ve doz 20 grama ulaşırsa ölüme neden olabilir.

Hamilelikte rahmin kasılmasına neden olarak düşüğe neden olabilir. Emzirme ile ilgili çok fazla bilgi yoktur, ancak safranın sadece güvenilir baharat miktarlarında tüketilmesi tavsiye edilir.

Safran ayrıca ruh halini etkilediğinden, bu bozukluğu olan kişilerde yüksek heyecanlanma ve dürtüsel davranışları tetikleyebilir.

Bu baharatın etkilerinden bazıları kan basıncını düşürmesidir. Bu nedenle, düşük tansiyon ile ilgili sorunlarınız varsa, tüketiminden kaçınmak daha iyidir.