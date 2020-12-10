Sağ ve sol omuz ağrısı neden olur, nasıl geçer

Sağ ve sol omuz ağrısı neden olur, nasıl geçer

Toplumda en yaygın problemlerden biri olan omuz ağrısının belirtilerini, nedenlerini ve tedavi yöntemlerini derledik.

Omuz ağrısı toplumda oldukça yaygındır. Genç insanlarda ağrının bir kaza veya yaralanmadan kaynaklanma olasılığı daha yüksektir, ancak yaşlandıkça omuz ekleminde ve rotaror manşet tendonunda doğal aşınma ve yıpranma meydana gelir. Bu, zamanla kalıcı olarak acı verici hale gelebilir.

İyi haber şu ki, uygun tedavi ile ağrıları iyileştirebilirsiniz.

OMUZ AĞRISININ NEDENLERİ

Her iki omzunuzun da incinmesinin nedenleri arasında kötü duruş, aşırı kullanım veya boyun ve omuz ağrısına da neden olabilecek bir yaralanma nedeniyle kaslarda oluşan gerginlik bulunur.

Omuz eklemleri çok yönlü, esnek ve hareketlidir, ancak bu özellikler aynı zamanda onları yaralanmaya karşı savunmasız bırakır.

Her iki omuzdaki ağrının şiddeti, altındaki nedene bağlıdır. Yavaş yavaş başlayan ve dinlenmeyle düzelen omuz ağrısı muhtemelen ciddi değildir. Akut bir yaralanmanın neden olduğu omuz ağrısı, hemen tedavi edilirse genellikle oldukça iyi iyileşebilir. Her iki omuzda belirgin bir nedeni olmayan ani ve şiddetli ağrı çok ciddi olabilir ve tıbbi bir acil durum olarak tedavi edilmelidir.

Her iki omuzda ağrı birçok durumda ortaya çıkabilir. Her iki omuzdaki en yaygın ağrı nedenleri; kaslarınızın ve / veya tendonlarınızın iltihaplanması, muhtemelen stres veya kötü duruştan kaynaklanan boyun ve omuz kaslarınızdaki gerginlik, omuz ile aynı hareketi tekrar tekrar yaptığınızda meydana gelen kronik aşırı kullanım yaralanması, düşme ve otomobil kazası gibi travmalardır yaralanması sayılabilir.

Omuzlardaki ağrılara sıklıkla tekrarlayan iltihap ataklarına neden olan otoimmün hastalıklar ve nörolojik hastalıklar da neden olabilir. Enflamasyon, kıkırdağa ve kemiğe zarar verir ve kronik ağrıya neden olur.

Vücudun başka yerlerinden kaynaklanan ancak omuzlarınızı etkileyebilecek ağrılar da yaşayabilirsiniz. Kol ve elde karıncalanma, boyun rahatsızlıklarını, kollarda gerginlik ve rahatsızlık kalp hastalığını gösterebilir. Bu tarz rahatsızlıklar yaşamaya devam ederseniz, göğüs ağrınız olmasa bile doktorunuza başvurun.

OMUZ ARTRİTİ

Omuz artriti, üst kol kemiğinin kürek kemiği ve köprücük kemiği ile buluştuğu omuz ekleminin iltihaplanmasıdır. Bu iltihaplanma, osteoartrit, omuz eklemlerinde yaralanma, döndürücü manşet yaralanmaları veya romatoid artritten kaynaklanabilir.

Belirtiler arasında, hareketle veya uyurken daha da kötüleşebilen omuz ağrısı, omuz sertliği veya sınırlı hareketliliğin yanı sıra omuz bölgesinde sıcaklık, kızarıklık veya şişme bulunur.

Tedavi rahatsızlığınızın ciddiyetine bağlıdır ancak dinlenme, ağrıyı hafifletme yöntemleri, omzu güçlendirme egzersizleri, steroid enjeksiyonları ve ameliyatla yapılabilir.

DONUK OMUZ SENDROMU

Donuk omuz sendromuna, omzun yapışkan kapsüliti de denir. "Omuz kapsülü", üst kolun eklemini kürek kemiğinin yuvasının içinde tutan güçlü bağ dokusu ağıdır. Bu bağ dokusu hasar görürse, yara dokusu veya yapışıklıklar oluşabilir ve omuz kapsülünün gergin, ağrılı ve esnek olmamasına neden olabilir.

Omuzdaki bir yaralanma, iyileşirken hareketsiz kalmaya zorlanırsa bu durum meydana gelebilir. Ek risk faktörleri diyabet, tiroid anormallikleri ve kalp hastalığı olabilir.

Belirtiler arasında, omuz ve üst kolda artan ağrı ve sertliğe bağlı olarak omuz hareket kabiliyetinin kademeli olarak kötüleşmesi bulunur.

Teşhis, omzun ne kadar uzağa hareket edebileceğini ölçen basit testlerin yanı sıra röntgen veya MRI gibi görüntüleme ile fizik muayene yoluyla yapılır.

Tedavi, hareket açıklığını düzeltmeye yardımcı olmak için fizik tedavi ile yapılır. Ağrıyı hafifletmek için reçetesiz satılan, steroid olmayan anti-enflamatuar ilaçlar ve bazen omuz eklemine kortizon enjeksiyonları ile de tevabi yapılabilir. Bazı durumlarda ameliyat gerekebilir.

SPESİFİK OLMAYAN OMUZ AĞRISI

Spesifik olmayan omuz ağrısı, omuzdaki ağrının nedeninin belli olmadığı anlamına gelir. Omuz içinde ve çevresinde pek çok yapı vardır. Ağrı, eklemin kendisinde veya onu çevreleyen kemikler, kaslar, tendonlar ve bağların herhangi birinde bir durum veya yaralanmadan kaynaklanabilir. Kırık bir koldan artrite kadar her şey omuz ağrısına neden olabilir.

Belirtileri arasında, özellikle aşırı kullanım veya yaralanmadan sonra kol ve omzun hareketiyle kötüleşen ağrı bulunmaktadır. Şişlik, kızarıklık, eklem deformitesi, kolu hareket ettirememe veya şiddetli ağrı varsa hemen doktora başvurulmalıdır.

Nefes darlığı ve / veya göğüste ağrı veya gerginlik ile birlikte omuz ağrısı kalp krizi belirtisi olabilir.

Tedavi genellikle dinlenerek ve ağrı kesicilerle başlar. Ağrının kesin nedeni belirlendikten sonra, daha fazla bakım sağlık profesyonelleri tarafından belirlenecektir.

OMUZDA TEKRARLAYAN ZORLANMA YARALANMASI

Omuzda tekrarlayan zorlanma yaralanması, sürekli tekrarlayan kullanımdan kaynaklanır.

En önemli belirtiler arasında, aşırı kullanımdan kaynaklanan omuz ağrısı, omuz zayıflığı ve omuz uyuşması bulunmaktadır.

BRAKİAL PLEKSUS YARALANMALARI (OMUZ SİNİRİ SORUNU)

Brakial Pleksus, boyun ve omuz arasında omurilik sinirlerini kola bağlayan bir sinir ağıdır. Boynun her iki yanında birer ağ vardır. Omuzu germeye ve boynu yukarı ve uzağa doğru germeye zorlayan herhangi bir yaralanma bu sinirlere zarar verebilir ve brakiyal pleksopatiye neden olabilir.

Spor yaralanmaları ve araba kazalarında sıklıkla görülür. Enflamasyon, tümörler ve radyasyon tedavisi de brakiyal pleksusa zarar verebilir.

Şok benzeri batma veya yanma hissi ile birlikte kolda uyuşma ve güçsüzlükle ortaya çıkabilir. Daha ciddi bir yaralanma, kolun, elin ve omzun bazı kısımlarında ağrı ile birlikte koldaki felce ve his kaybına neden olabilir. Yaralanmalar tedavi edilmezse kalıcı hasar meydana gelebileceğinden, doktora başvurulmalıdır.

Teşhis elektromiyografi (EMG) testi, CT taraması, MRI ve bazen anjiyogram ile yapılır. Tedavi genellikle dinlenme ve fizik tedavidir. Yara dokusunu çıkarmak veya hasarlı sinirleri onarmak için ameliyat da gerekli olabilir.

BOYUNDA SİNİR SIKIŞMASI

Boyunda sinir sıkışmasına servikal radikülopati denir. Omurilikten dallandığı noktada boyundaki bir sinirin çevredeki kemikler, kaslar veya diğer dokular tarafından sıkıştırıldığı anlamına gelir. Özellikle yaralanma disk fıtığı ile sonuçlanıyorsa, spor veya otomobil kazası gibi travmatik bir yaralanmadan kaynaklanabilir. Yaşlanmanın normal aşınma ve yıpranmasından da kaynaklanabilir.

Belirtiler arasında, kol ve eldeki güçsüzlük ve uyuşmanın yanı sıra, boyundan omuza kadar uyuşma ve karıncalanmayla birlikte keskin, yanan ağrı yer alır. Tanı, hasta öyküsü, fizik muayene ve refleksleri kontrol etmek için basit nörolojik testlerle konur. Kaslardaki sinir uyarılarını ölçmek için röntgen, CT taraması veya MRI gibi görüntüleme ve elektromiyografi yapılabilir.

Boyundaki sinir sıkışması genellikle birkaç gün veya hafta dinlenerek iyileşir. Fizik tedavi, nonsteroid antiinflamatuar ilaçlar ve omurgaya steroid enjeksiyonları da yardımcı olabilir.

FİBROMİYALJİ

Fibromiyalji, devam eden yorgunluk, yaygın dokunma hassasiyeti, kas-iskelet ağrısı ve genellikle bir dereceye kadar depresyon içeren bir dizi kronik semptomdur. Nedeni bilinmemektedir. Fibromiyalji, genellikle bir otomobil kazası veya boşanma gibi stresli bir fiziksel veya duygusal olayın ardından ortaya çıkar.

Fibromiyalji hastalarının neredeyse yüzde 90'ı kadındır. Romatoid artrit veya lupus gibi romatizmal hastalığı olan herkes fibromiyaljiye daha yatkın olabilir.

Kötü uyku, baş ağrısı, ağrılı adet dönemleri ve sıcağa, soğuğa, parlak ışığa ve yüksek seslere karşı artan duyarlılıkla birlikte görülebilir. Fibromiyalji için standart bir test yoktur. Teşhis genellikle yukarıdaki semptomlar görünür bir neden olmaksızın üç ay veya daha uzun süre devam ettiğinde yapılır. Fibromiyalji kendi kendine geçmez ama daha da kötüye gitmez.

ROMATOİD ARTRİT (ROMATİZMAL EKLEM İLTİHABI)

Artrit, vücutta ağrılı iltihaplanma ve sertliğe neden olan birçok durum için kullanılan genel bir terimdir. Romatoid artrit (RA), doğası gereği otoimmün olan kronik bir durumdur, yani vücudun normalde yabancı patojenlere saldırarak vücudu koruyan bağışıklık sistemi yanlışlıkla kendi vücut dokularına saldırmaya başlar. Yetişkinlerde RA, otoimmünitenin neden olduğu en yaygın inflamatuar artrit şeklidir.

RA, eklemlere saldıran bağışıklık sisteminden kaynaklanır. Bu bağışıklık aktivitesi, sinovyumda kalınlaşmaya ve genişlemeye neden olan iltihaplanma ile sonuçlanır. Kalınlaşma eklemin kıkırdağını ve kemiğini tahrip eder ve eklemin tendon ve bağlarının zayıflamasına ve gerilmesine neden olur.

Zamanla kıkırdak kaybı devam eder, kemikler arasındaki boşluk küçülür ve sonunda eklem gevşer, ağrılı ve dengesiz hale gelir. Durum ilerledikçe, RA ayrıca gözler, cilt, akciğerler ve kardiyovasküler sistem dahil olmak üzere birden fazla organ sistemini de etkileyebilir.

Teşhis fizik muayene, kan testleri ve röntgenlerle konur. Tedavi yöntemleri arasında yaşam tarzı değişiklikleri, çeşitli ilaç türleri ve bazen ameliyat yer alır.

OMUZ AĞRISI NASIL GEÇER

Omuz ağrısını tedavi etmenin ilk adımı genellikle dinlenmedir, bu da kişinin eklemi aşırı yormaktan ve semptomları şiddetlendirmekten kaçınmak için birkaç gün aktivitelerini değiştirmesini gerektirebilir. Çıkıklar ve kırıklar için, omzunuzu tekrar doğru pozisyona getirmek için bir doktorun yardımına ve ardından iyileşirken yerinde tutmak için bir askıya ihtiyacınız vardır. Diğer birçok sorun için, doktorunuz ağrıyı ve şişmeyi azaltmak için dinlenme, ısı veya buz ve ilaç önerebilir.

Her iki omuzda ağrı için aşağıdaki tedavileri evde deneyebilirsiniz.

- Omuz bölgesine 15 dakika buz koyun, ardından 15 dakika bekletin. Bunu 2 ila 3 gün boyunca günde 3 ila 4 kez yapın. Buzu beze sarın. Doğrudan cildin üzerine buz koymayın çünkü bu donmaya neden olabilir.

- Birkaç gün boyunca omzunuzu dinlendirin.

- Yavaş yavaş normal aktivitelerinize dönün. Fiziksel bir terapist bunu güvenle yapmanıza yardımcı olabilir.

- Omzun nazikçe gerilmesi ve egzersiz yapılması, bir yaralanmanın ardından insanların mümkün olan en kısa sürede günlük aktivitelerine geri dönmelerine yardımcı olabilir.

- Otururken ve ayakta dururken duruşunuzu geliştirin.

- Uygun şekilde egzersiz yapın ve doktorunuzu veya fizyoterapistinizi dinleyin.

- Fazla kilolarınızı vermek için diyetinizi ve egzersiz alışkanlıklarınızı değiştirin. Kilo vermek, daha fazla hareket özgürlüğü sağlayacak ve eklemlerinizdeki baskıyı azaltacaktır.

- Esnemek, pozisyon değiştirmek ve gergin kasları gevşetmek için her saat birkaç dakika ara verin. Genel sağlığınızı iyileştirmek için uygun tekniklerle düzenli bir egzersiz programı uygulayın.