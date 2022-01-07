Sağlığı korumada selenyumun 8 güçlü etkisi

Tiroid fonksiyonunu düzenlemekten kansere karşı koruyucu etkisine kadar sağlığı birçok farklı yönden etkileyen selenyum minerali, vücutta hayati etkisiyle ön plana çıkıyor. İşte selenyumun faydaları.

Gençliği ve zindeliği korumak ve bağışıklığı güçlendirmek istiyorsanız selenyumdan zengin besinler tüketmeniz gerekir. Selenyum temel bir mikro besindir, yani sağlığımız için son derece önemli olan bir eser mineraldir.

Vücudumuzun hücreleri oksidatif hasardan koruyan selenoproteinler üretmesi gerekir. Ancak buna rağmen genel olarak bu mineralden pek bahsetmiyor ve hak ettiği önemi vermiyoruz.

Selenyum serbest radikallerin ve stresin zararlı etkilerine karşı korur, antiviral etkilere sahiptir, dolaşımı uyarır ve metabolizmanın sağlıklı kalmasını sağlar.

Ancak bunlar, olağanüstü faydalarının sadece küçük bir kısmıdır.

SELENYUMUN 8 FAYDASI

Selenyum vücudunuzda bir tamirci gibi davranır. DNA'nızın ve genetiğinizin depolandığı hücrenin çekirdeğine kadar gider ve hasarları bulur.

Selenyum, hasar bulduğunda glutatyon gibi koruyucu bir antioksidana bağlanır ve bu madde ile birlikte DNA hasarını onarır. Bu onarma sırasında antioksidanların ellerinden gelenin en iyisini yapmasına yardımcı olan selenoproteinler devreye girer. Bu hasarlar tamir edilmezse zamanla mutasyon ve kanser meydana gelebilir. Bu nedenle selenyum son derece önemlidir.

Bağışıklık Sistemini Güçlendirir

Selenyum, bağışıklığı artırmaya büyük ölçüde katkıda bulunan önemli bir mineraldir. Hücre zarlarındaki lipidleri koruyan bir enzim olan glutatyon peroksidaz üretimi için de çok önemlidir. Selenyum eksikliğinin neden olduğu zayıf bağışıklık nedeniyle, birçok insan kronik soğuk algınlığı ve gribe yatkındır.

Ayrıca selenyum yorgunluğa karşı da etkilidir. Yorgunluğun sayısız nedeni olmasına rağmen, genellikle açıklanamayan yorgunluk ve uyuşukluk hissinin suçlusu selenyum eksikliğidir.

Beyin Fonksiyonunu ve Hafızayı Geliştirir

Kısa süreli ve uzun süreli hafıza sorunlarının yanı sıra odaklanma eksikliği ve zayıf konsantrasyon, selenyum eksikliğini gösterebilir. Bu nedenle, beyin işlevini uyarmak ve hafızayı güçlendirmek için selenyum aldığınızdan emin olun.

Oksidatif Hasara ve Kansere Karşı Korur

Selenyum son derece önemli bir antioksidandır. C, B3 ve E vitaminleri ve glutatyon ile birlikte vücuttaki serbest radikallerin zararlı etkilerini engeller. Bu da hücre yenilenmesini destkler ve kansere karşı korur.

Selenyum, kansere karşı koruma sağlamanın yanı sıra mevcut kanserin büyümesini de yavaşlatabilir. Bir Alman araştırması, fazladan selenyum alımının kanser ölümlerini azalttığını buldu. Uzun süreli bir çalışma, selenyum takviyeleri veya plasebo alan kanser öyküsü olan 1300 kişiyi içeriyordu. Çalışma, selenyum alanların kanserden daha düşük bir ölüm oranına sahip olduğunu ve ayrıca akciğer kanseri, kolorektal kanser ve prostat kanseri görülme oranının daha düşük olduğunu gösterdi.

Araştırmalar ayrıca günlük 200 mikrogram selenyum alımının DNA'yı koruyabildiğini ve kansere yol açan mutasyonları önleyebileceğini bulmuştur. Selenyum, meme kanserine karşı da önemli bir rol oynar. Meme kanserli kadınlarda sağlıklı kadınlara göre çok daha düşük selenyum seviyeleri gözlenmektedir.

Hem Erkeklerde Hem de Kadınlarda Doğurganlığı Artırır

Zor gebe kalma ve zayıf sperm, vücutta selenyum eksikliği ile ilişkilendirilebilir. Selenyum, erkeklerde sperm hareketliliğini iyileştirmekle bağlantılı bir besindir. Yüksek selenyum eksikliği kadınlarda olduğu gibi erkeklerde de kısırlığa neden olabilir.

Bazı araştırmalar selenyumun düşük yapma riskini azaltabileceğini bile göstermiştir, ancak bunu doğrulamak için bazı ek araştırmalara ihtiyaç vardır.

Kalp ve Damar Sağlığını Güçlendirir

Vücuttaki düşük selenyum seviyeleri, kalp ve damar hastalıkları riskini artırır. Bu mineralin iltihap önleyici etkiye sahip olduğu, dolaşımı ve kan akışını uyardığı, kan damarlarını güçlendirdiği ve kalp sağlığını koruduğu bilinmektedir.

Bu nedenle dolaşım sisteminizi korumak istiyorsanız selenyumdan zengin besinler tüketmeniz gerekir.

Tiroid Fonksiyonunu Düzenler

Çalışmalar, tiroid bezinin metabolizmasının vücuttaki selenyum seviyeleri ile yakından ilişkili olduğunu gösteriyor. Selenyum, aktif tiroid hormonlarının üretimini uyararak çalışır. Bezin kendisinde reaktif oksijen üretimini düzenler ve tiroid bezini bu bezin hastalıklarına yol açabilecek maddelerinetkisinden korur.

Yeterli selenyum alımı sinirlilik, kas zayıflığı, uykusuzluk, ani kilo alımı veya kilo kaybı ve yorgunluk gibi tiroid bozukluklarının semptomlarını önleyebilir. Selenyum, Hashimoto tiroiditi ve benzeri otoimmün hastalıklardan şikayetçi kişilerin bağışıklıklarını güçlendirerek ve vücuttaki iltihaplı süreçleri azaltarak yardımcı olabilir.

Astım Belirtilerini Hafifletir

Ön çalışmalar selenyumun nefes darlığı gibi astım belirtilerini hafifletebileceğini göstermiştir. Uzmanlar, bu mineralin kronik astımı olan herkes için iyi bir yardımcı tedavi olabileceğini iddia ediyor.

Vücudu Toksinlerden ve Ağır Metallerden Temizler

Toksinler ve ağır metaller sağlığınızı olumsuz etkiler ve selenyum bu konuda da yardımcınız olabilir. Selenyum ağır metalleri ve toksinleri bağlar ve vücuttan atılmasına yardımcı olur.

Bu mineral ayrıca ağır metallerin kemiklere, dokulara, sinir sistemine ve beyne bağlanmasını da engeller.

GÜNLÜK SELENYUM İHTİYACI

Selenyum eksikliği sağlığa zararlı olduğu gibi aşırı selenyum alımı da iyi değildir. Sadece ideal miktarlar sağlıklıdır.

Selenyum toksisitesinin üst sınırı 400 mikrogramdır, bu miktar aşılmamalıdır.

Bunlar önerilen selenyum dozlarıdır (mikrogram olarak):

1-3 yaş arası çocuklar: 20 µg / gün

4-8 yaş arası çocuklar: 30 µg / gün

9-13 yaş arası çocuklar: 40 µg / gün

14 yaşından büyük çocuklar ve yetişkinler: 55 µg / gün

Hamile kadınlar: 60 μg / gün

Emzirme döneminde kadınlar: 70 µg / gün

SELENYUM EKSİKLİĞİ BELİRTİLERİ

Herhangi bir doğal gıdadaki selenyum içeriği büyük ölçüde bu mineralin topraktaki seviyelerine bağlıdır. Bu nedenle, yüksek oranda selenyumdan yoksun topraktan gelen yiyecekleri yerseniz, vücudunuzda selenyum eksikliğinin olması çok muhtemeldir.

Çölyak hastalığı ve Crohn hastalığı gibi sindirim sistemi hastalıkları olan kişiler ayrıca selenyum eksikliği riski altındadır.

Selenyum eksikliği belirtileri:

- Bitkinlik ve yorgunluk

- Kronik üşüme

- Hipotiroidizm

- Zayıf hafıza

- Zayıf konsantrasyon

- Saç dökülmesi

- Cilt ve tırnaklarda renk değişikliği

- Geç yara iyileşmesi

- Kısırlık

- Zayıf bağışıklık

Vücutta daha ciddi bir selenyum eksikliğine işaret eden bazı belirtiler çok miktarda saç dökülmesi ve hipotiroidizmdir (az aktif tiroid tiroid fonksiyonu).

Selenyum kaynakları:

- Ay çekirdeği

- Hurma

- Muz

- Kuru üzüm

- Dut

- Chia tohumları

- Yulaf

- Pirinç

- Sarımsak

- Tavuk

- Brokoli

- Yumurta

- Karaciğer

- Ceviz

Selenyum, yüksek sıcaklıklarda pişirme işlemi sırasında yok olabileceğinden, selenyumdan zengin gıdaları ham haliyle yemek en iyisidir.

Bir takviye almadan önce mutlaka bir uzmana danışın.