Sağlığı koruyan 10 iltihap önleyici gıda

İltihaplanma, saldırılara karşı kendini savunmasına izin verdiği için vücuda faydalıdır. Ancak kronik iltihaplanma, birçok hastalığa yakalanma riskini artırır. İşte iltihap önleyici 10 gıda.

Kötü beslenme alışkanlıkları, vücutta kalıcı iltihaplanma oluşumunu tetikleyebilen faktörler arasındadır. Önceden var olan bazı hastalıkları ağırlaştırabilecek ve hatta kronik hastalık geliştirme riskini artırabilecek bazı gıdalar vardır.

Bu gıdaların aksine iltihaba karşı vücudun savaşmasına yardımcı olması için önerilen iltihap önleyici gıdalar da vardır.

İnflamatuar (iltihaplı) durum, hücrelerde oksidatif strese yol açan kimyasal reaksiyonlarla ilişkilendirilir. Kirlilik, alkol, sigara veya enfeksiyonlar dahil olmak üzere çeşitli faktörlerle bağlantılı olabilen oksidatif stres, serbest radikallerin üretimine yol açar. Vücudumuzda fazla miktarda serbest radikal bulunduğunda hücre yaşlanması hızlanır ve bazı kronik hastalıkların gelişme riski artar.

Beslenme ve metabolik dengesizlikler de inflamatuar durumla bağlantılıdır. Çok sayıda araştırma basit şekerlerin, yağların ve rafine tahılların kronik iltihaplanmaya katkıda bulunabileceğini gösteriyor.

Bazı gıdalar ise anti-inflamatuar (iltihap önleyici) olarak kabul ediliyor. Bu gıdalar oksidatif stresi azaltarak, vücudun asit-baz dengesini düzenleyerek ve bağırsak florasını iyileştirerek iltihabı azaltmaya yardımcı oluyor.

İLTİHAP ÖNLEYİCİ 10 BESİN

Vücut içindeki iltihabı önleyebilmek için bazı yiyecekler düzenli olarak tüketilmelidir. İlaç yerine geçmeseler de vücuttaki iltihapla mücadelede yardımcı olabilirler.

Meyveler

Meyveler vitaminler, lifler ve mineraller açısından zengindir. Özellikle kuş üzümü, böğürtlen, yaban mersini ve kızılcık gibi orman meyveleri en etkili doğal iltihap önleyici gıdalar arasındadırlar.

Meyveler antosiyaninler içerir. Bunlar, iltihap önleyici özelliklere sahip olan antioksidanlardır. Düzenli tüketimlerinin iltihaplanmaya dahil olan proteinlerin etkisiyle savaşmayı, aynı zamanda vücuttaki oksidatif stresi azaltmayı ve anti-inflamatuar sitokinleri artırmayı sağladığı biliniyor.

Orman meyveleri gibi üzümler de antosiyaninler, iltihapla savaşmaya yardımcı olan antioksidanlar ve resveratrol içerir. Resveratrol, iltihap önleyici özelliklerinin yanı sıra iyileştirici ve yaşlanma önleyici özellikleri ile bilinen güçlü bir antioksidandır. Kardiyovasküler hastalıkları olan insanlar üzerinde yapılan bir araştırma, günlük üzüm özü tüketiminin belirli iltihap belirteçlerini azalttığını göstermiştir.

Ayrıca kirazlar da lezzetli olmalarının yanı sıra antioksidan ve iltihap önleyici özelliklere sahip polifenoller ve C vitamini açısından zengindir. Tüketimlerinin oksidatif stresi ve iltihabı önleyerek sağlığı geliştirdiği çeşitli araştırmalarla ortaya konumuştur. Ek olarak kirazlar, idrar yollarındaki iltihabı yatıştırdığı düşünülen bitkisel besinlerle doludur.

Brokoli

Genel sağlığa faydalı besinler açısından zengin olan brokoli, Brüksel lahanası, karnabahar ve hatta lahana ile aynı aileden gelen turpgillerden bir sebzedir. Bunlar kan damarlarını oksidatif stres ve hiperglisemiden korur ve bu da kalp ve damar sağlığı üzerinde faydalı bir etkiyi sağlar.

Özellikle brokolide bulunan bir antioksidan olan suforafan oldukça önemlidir. Araştırmalara göre, önemli iltihap önleyici özelliklere sahiptir.

Yağlı Balıklar

Yağlı balıklar ve özellikle içerdikleri omega 3'ler, iltihaplanma durumunun eşlik ettiği belirli sağlık sorunlarını iyileştirmede faydalıdır. Bu çoklu doymamış yağ asitlerinin sağlığa birçok faydası vardır ve esas olarak somon, uskumru, ton balığı ve sardalyada bulunur.

Birkaç tipte bulunurlar; alfa-linolenik asit (ALA), dokosaheksaenoik asit (DHA) ve elkosapentaenoik asit (EPA). Vücuttaki ALA'dan küçük miktarlarda üretilebilen diğer ikisi, doğrudan bahsedilen yağlı balıklarda bulunur. Ayrıca, metabolik sendrom ve kalp ve damar hastalığına yol açabilecek iltihabı azaltabilecekleri biliniyor.

Ayrıca EPA ve DHA vücutta önemli iltihap önleyici özelliklere sahip olan belirli bileşiklere, özellikle resolvinlere ve koruyuculara dönüştürülebilir.

Avokado

Lif, potasyum, magnezyum ve tekli doymamış yağ asitleri bakımından zengin olan avokado, kalp ve damar sağlığına dikkat etmek için mükemmel bir yardımcıdır. Ayrıca karotenoid içeriği, ultraviyole ışınlarının cilt üzerindeki etkileriyle ilişkili iltihaplanma ve oksidatif strese karşı savaşır.

Biberler

C vitamini açısından zengin olan tatlı ve acı biberler de önemli antioksidan ve iltihap önleyici özelliklere sahiptir.

Biberler ferulik asit ve kapsaisin içerir. Romatizmal nitelikteki bazı iltihapların giderilmesinde etkilidirler.

Yeşil Çay

Zayıflamaya yardımcı olmak ve yorgunlukla mücadele etmek için ideal olan yeşil çay, dünyanın birçok ülkesinde popülerdir. Geleneksel Çin tıbbının temellerinden biri olarak kabul edilen yararları, içerdiği EGCG, yani epigallokateşin gallat sayesinde antioksidan ve iltihap önleyici etkisi ile ilişkilidir.

Yeşil çayda bol miktarda bulunan bu kateşin, iltihaba neden olan sitokinlerin üretimini azaltarak iltihap sürecini engeller.

Mantarlar

Dünya çapında binlerce mantar çeşidi bulunurken, sadece bazıları yenilebilmektedir ve ticari amaçlar için yetiştirilmektedir.

Kalorisi çok düşük, B vitaminleri, selenyum ve bakır açısından zengin olan yemeklerimizin lezzetini artıran mantarlar aynı zamanda vücudu iltihaptan koruyan faydalı antioksidanlar da içerir.

Ancak çalışmalar, pişirmenin mantarların iltihap önleyici potansiyelini azalttığını öne sürüyor. Bu anlamda, onları az pişmiş yemek daha iyi olabilir.

Zerdeçal

Keskin bir tat ve odunsu bir koku ile bilinen zerdeçal, günlük rahatsızlıklara karşı faydalı tıbbi özellikleri ile ünlüdür. Köksapı, özellikle kurkumin içeriği sayesinde ülseratif kolit, pankreatit, gastrit veya romatoid artrit gibi belirli durumlara karşı güçlü bir iltihap önleyici olarak kabul edilir. Ayrıca mide ve karaciğer üzerinde koruyucu rolü vardır.

Zerdeçalın faydalarını artırmak için uzmanlar karabiberle birlikte kullanılmasını tavsiye ediyor. Bir araştırmaya göre, kurkumin ve piperin kombinasyonu, metabolik sendromdan hastalarının oksidatif ve inflamatuar durumunu iyileştirme potansiyeline sahiptir.

Bitter Çikolata ve Kakao

Özellikle stresle savaşmaya ve iltihaplanma riskini azaltmaya yardımcı olan küçük dozlarda bitter çikolata, vücudumuz için önemli bir yardımcıdır. Uzmanlar, her gün 20 ila 30 gram çikolatanın sağlığa yararlı olabileceğini söylüyor. Ancak, en az yüzde 70 kakao içeren bitter çikolatalar iltihap önleyici olarak kabul ediliyor.

Domates

Gerçek bir besin konsantresi olan domates, kırmızı renginden sorumlu bir pigment olan likopen, C vitamini ve potasyum içerir. Araştırmalara göre, domatese önemli iltihap önleyici özellikler veren madde likopendir.

Araştırmalarda domates suyu tüketmenin aşırı kilolu kadınlarda iltihap belirteçlerini önemli ölçüde azalttığını göstermiştir.

Araştırmalar ayrıca pişirme sırasında domates ve zeytinyağı kombinasyonunun antioksidan potansiyelini ve likopen seviyesini artıracağını gösteriyor. Bir yağ ile birleştirildiğinde likopenin vücutta daha iyi emildiği biliniyor.