Sağlıklı ve lezzetli Japon mutfağı, sağlık için mükemmel olan ve ülkemizde hala az bilinen birçok gıdaya ev sahipliği yapıyor. İşte sağlığınızı güçlendirmek için 9 Japon süper gıdası...

"Süper gıda" terimi, yüksek miktarda besin içeren gıdalar için kullanılır. Süper gıdalar arasında ağırlıklı olarak meyve ve sebzeler bulunur, ayrıca baharatlar, bitkiler, yağlı tohumlar ve hatta yağlar ve algler bulunur.

Japon mutfağı, süper gıda olarak kabul edilen birçok gıdaya ev sahipliği yapmaktadır. Japon mutfağı, lezzetiyle olduğu kadar sağlığa olan faydalarıyla da ünlüdür. Ayrıca, ülkenin güneybatısında yer alan Okinawa takımadalarında yaşayanların yaşam beklentisi ile ünlüdür. Dünyanın en uzun yaşayan insanları burada yaşamaktadır.

Genetik büyük bir faktör olsa da, bu uzun ömürlülüğün nedenlerinden biri de Okinawa diyetidir. Diyet sebze, meyve, kepekli tahıllar ve deniz ürünleri bakımından zengindir ve şeker ve doymuş yağ oranı düşüktür. Okinawalılar, ayrıca genellikle tam olarak doymadan yemek yemeyi bırakır ve düzenli fiziksel aktivite yapar.

Japonlar ayrıca tatlı olarak genellikle bir meyveyi terciy eder ve özellikle matcha çayı olmak üzere çok fazla çay tüketir.

Japon mutfağının süper gıdaları, Japonların günlük yaşamının bir parçasıdır. Süper gıdalar tüm tariflere kolayca eklenebilir. İşte sağlığınızı güçlendirecek 9 Japon süper gıdası:

Nori

Tadı olmayan bu deniz yosunu, geleneksel çorbaların hazırlanmasında kullanılır. Çeşitli mineraller, lif, protein ve omega 3 bakımından zengindir.

Daikon (Japon turpu)

Bu beyaz turp, bağışıklık sistemini güçlendiren C vitamini bakımından zengindir. Ayrıca hücre büyümesi ve DNA üretimi için gerekli olan folat (B9 vitamini) içerir. Bu nedenle özellikle gebelikte ve çocuk gelişiminde iyi olduğu bilinmektedir.

Katsuobushi

Katsuobushi, kurutulmuş palamuttan yapılır, fermente edilir ve sonra tütsülenir. Birçok Japon çorbasının temeli olan dashi suyunun bileşiminde kullanılır. Bu ürün vücut için gerekli tüm amino asitlere sahiptir ve antioksidanlar ve proteinler açısından da zengindir.

Fermantasyonu sindirim sistemi için fayda sağlar. Çalışmalar ayrıca bu ürünün tansiyonu düşürmede ve duygusal durumlarını sakinleştirmede faydalı olduğunu göstermiştir.

Matcha

Öğütülmüş yeşil çay tozu olan matcha, geleneksel Japon çayının bileşiminde kullanılır ve ayrıca tuzlu ve tatlı yemeklerde kullanılır. Kateşinlerin varlığı asyesinde güçlü antioksidan etkisi olan matcha, hücre yaşlanmasına ve ilişkili hastalıkların gelişimine karşı koruma sağlar.

Ayrıca, yorgunlukla mücadele için ideal olan kafein ve kan dolaşımının sağlıklı kalması için gerekli olan ve toksinlerin atılmasını kolaylaştıran klorofil içerir.

Miso

Fermente soya fasulyesi ezmesi olan miso, Japon et sularının geleneksel tarifinde kullanılır ve ayrıca sos üretiminde de kullanılır. Fermantasyonu sayesinde miso, bağırsak florasının sağlığını destekleyen ve belirli enfeksiyonlara karşı savaşmaya yardımcı olan probiyotikler açısından zengindir.

Bazı çalışmalar miso tüketiminin kanser riskini azaltmaya yardımcı olacağını göstermektedir. Miso çok tuzlu olduğu için dikkatli bir şekilde tüketilmelidir.

Tofu

Çin ve Japon mutfağında bulunan soya sütünün pıhtılaştırılmasından elde edilen tofu, yüksek protein içeriği sayesinde ete mükemmel bir alternatiftir. Hayvansal protein kaynaklarının aksine kalorisi de çok düşüktür.

Tofu, tüm gerekli amino asitleri içerir ve aynı zamanda çinko, demir, magnezyum ve A, B, D ve E vitaminleri kaynağıdır.

Natto

Fermente soya fasulyesinden yapılan bu yemek pirinç pilavı gibi yemeklere eşlik edebilirken, aynı zamanda tek başına kahvaltıda da yenir. Çok sindirilebilir olan natto, aynı zamanda kemik sağlığına faydalı olan K2 vitamini açısından da zengindir.

Umeboshi

Umbeoshi, erik turşusudur. Antiseptik, antibiyotik ve alkalileştirici özelliklere sahiptir. Manganez, kalsiyum ve potasyum kaynağıdır.

Umeboshi sirke ve tuzlu su içinde yumuşatılmış eriklerdir.

Pirinç sirkesi

Ünlü Japon pirinç sirkesi, hafif asitliği ile normal sirkelerden farklıdır. Çift fermantasyondan kaynaklanan esansiyel amino asitler açısından zengindir.

Ayrıca yorgunluk ve eklem ağrılarına karşı savaşmaya yardımcı olan alkalileştirici ve antiseptik bir gıdadır. Kolesterolün önlenmesinde rol oynar. Bununla birlikte, bu sirke tatlıdır, bu nedenle ölçülü tüketilmelidir.