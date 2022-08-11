Petrol
98.43
1.06%
Euro
18.5712
0.85%
Dolar
17.9586
0.50%
Altın
1.035
0.53%
Borsa
2862
1.16%
Bitcoin
439.174
2.08%
BTXN Coin
7.45
-1.84%
Bitexen
26ºC
İstanbul
Bulutlu 26 C

    Sağlığınızı güçlendirecek 9 Japon süper gıdası

    Sağlıklı ve lezzetli Japon mutfağı, sağlık için mükemmel olan ve ülkemizde hala az bilinen birçok gıdaya ev sahipliği yapıyor. İşte sağlığınızı güçlendirmek için 9 Japon süper gıdası...
    • Özel İçerik
    • 11.08.2022 - 17:04
    • Güncelleme : 11.08.2022 - 17:32
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Sağlığınızı güçlendirecek 9 Japon süper gıdası

    "Süper gıda" terimi, yüksek miktarda besin içeren gıdalar için kullanılır. Süper gıdalar arasında ağırlıklı olarak meyve ve sebzeler bulunur, ayrıca baharatlar, bitkiler, yağlı tohumlar ve hatta yağlar ve algler bulunur.

    Japon mutfağı, süper gıda olarak kabul edilen birçok gıdaya ev sahipliği yapmaktadır. Japon mutfağı, lezzetiyle olduğu kadar sağlığa olan faydalarıyla da ünlüdür. Ayrıca, ülkenin güneybatısında yer alan Okinawa takımadalarında yaşayanların yaşam beklentisi ile ünlüdür. Dünyanın en uzun yaşayan insanları burada yaşamaktadır.

    Genetik büyük bir faktör olsa da, bu uzun ömürlülüğün nedenlerinden biri de Okinawa diyetidir. Diyet sebze, meyve, kepekli tahıllar ve deniz ürünleri bakımından zengindir ve şeker ve doymuş yağ oranı düşüktür. Okinawalılar, ayrıca genellikle tam olarak doymadan yemek yemeyi bırakır ve düzenli fiziksel aktivite yapar.

    Japonlar ayrıca tatlı olarak genellikle bir meyveyi terciy eder ve özellikle matcha çayı olmak üzere çok fazla çay tüketir.

    Japon mutfağının süper gıdaları, Japonların günlük yaşamının bir parçasıdır. Süper gıdalar tüm tariflere kolayca eklenebilir. İşte sağlığınızı güçlendirecek 9 Japon süper gıdası:

    Sağlığınızı güçlendirecek 9 Japon süper gıdası #1

    Nori

    Tadı olmayan bu deniz yosunu, geleneksel çorbaların hazırlanmasında kullanılır. Çeşitli mineraller, lif, protein ve omega 3 bakımından zengindir.

    Sağlığınızı güçlendirecek 9 Japon süper gıdası #2

    Daikon (Japon turpu)

    Bu beyaz turp, bağışıklık sistemini güçlendiren C vitamini bakımından zengindir. Ayrıca hücre büyümesi ve DNA üretimi için gerekli olan folat (B9 vitamini) içerir. Bu nedenle özellikle gebelikte ve çocuk gelişiminde iyi olduğu bilinmektedir.

    Sağlığınızı güçlendirecek 9 Japon süper gıdası #3

    Katsuobushi

    Katsuobushi, kurutulmuş palamuttan yapılır, fermente edilir ve sonra tütsülenir. Birçok Japon çorbasının temeli olan dashi suyunun bileşiminde kullanılır. Bu ürün vücut için gerekli tüm amino asitlere sahiptir ve antioksidanlar ve proteinler açısından da zengindir.

    Fermantasyonu sindirim sistemi için fayda sağlar. Çalışmalar ayrıca bu ürünün tansiyonu düşürmede ve duygusal durumlarını sakinleştirmede faydalı olduğunu göstermiştir.

    Sağlığınızı güçlendirecek 9 Japon süper gıdası #4

    Matcha

    Öğütülmüş yeşil çay tozu olan matcha, geleneksel Japon çayının bileşiminde kullanılır ve ayrıca tuzlu ve tatlı yemeklerde kullanılır. Kateşinlerin varlığı asyesinde güçlü antioksidan etkisi olan matcha, hücre yaşlanmasına ve ilişkili hastalıkların gelişimine karşı koruma sağlar.

    Ayrıca, yorgunlukla mücadele için ideal olan kafein ve kan dolaşımının sağlıklı kalması için gerekli olan ve toksinlerin atılmasını kolaylaştıran klorofil içerir.

    Sağlığınızı güçlendirecek 9 Japon süper gıdası #5

    Miso

    Fermente soya fasulyesi ezmesi olan miso, Japon et sularının geleneksel tarifinde kullanılır ve ayrıca sos üretiminde de kullanılır. Fermantasyonu sayesinde miso, bağırsak florasının sağlığını destekleyen ve belirli enfeksiyonlara karşı savaşmaya yardımcı olan probiyotikler açısından zengindir.

    Bazı çalışmalar miso tüketiminin kanser riskini azaltmaya yardımcı olacağını göstermektedir. Miso çok tuzlu olduğu için dikkatli bir şekilde tüketilmelidir.

    Sağlığınızı güçlendirecek 9 Japon süper gıdası #6

    Tofu

    Çin ve Japon mutfağında bulunan soya sütünün pıhtılaştırılmasından elde edilen tofu, yüksek protein içeriği sayesinde ete mükemmel bir alternatiftir. Hayvansal protein kaynaklarının aksine kalorisi de çok düşüktür.

    Tofu, tüm gerekli amino asitleri içerir ve aynı zamanda çinko, demir, magnezyum ve A, B, D ve E vitaminleri kaynağıdır.

    Sağlığınızı güçlendirecek 9 Japon süper gıdası #7

    Natto

    Fermente soya fasulyesinden yapılan bu yemek pirinç pilavı gibi yemeklere eşlik edebilirken, aynı zamanda tek başına kahvaltıda da yenir. Çok sindirilebilir olan natto, aynı zamanda kemik sağlığına faydalı olan K2 vitamini açısından da zengindir.

    Sağlığınızı güçlendirecek 9 Japon süper gıdası #8

    Umeboshi

    Umbeoshi, erik turşusudur. Antiseptik, antibiyotik ve alkalileştirici özelliklere sahiptir. Manganez, kalsiyum ve potasyum kaynağıdır.

    Umeboshi sirke ve tuzlu su içinde yumuşatılmış eriklerdir.

    Sağlığınızı güçlendirecek 9 Japon süper gıdası #9

    Pirinç sirkesi

    Ünlü Japon pirinç sirkesi, hafif asitliği ile normal sirkelerden farklıdır. Çift fermantasyondan kaynaklanan esansiyel amino asitler açısından zengindir.

    Ayrıca yorgunluk ve eklem ağrılarına karşı savaşmaya yardımcı olan alkalileştirici ve antiseptik bir gıdadır. Kolesterolün önlenmesinde rol oynar. Bununla birlikte, bu sirke tatlıdır, bu nedenle ölçülü tüketilmelidir.


    İlginizi Çekebilir

    Genç Girişimci Esra Günlük 300 USD Kazanıyor
    Btcrobo

    Genç Girişimci Esra Günlük 300 USD Kazanıyor

    Kastamonu'da selzedelerin yaşayacağı konutlar görüntülendi
    Gündem

    Kastamonu'da selzedelerin yaşayacağı konutlar görüntülendi

    Eski aşkı Arka Sokaklar'ın yıldızı çıktı
    Medya

    Eski aşkı Arka Sokaklar'ın yıldızı çıktı

    Görüş Bildir