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    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Bayram dönüşü toplu taşımada maskeleri atabiliriz

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Bayram dönüşü toplu taşımalarda maskelerin atılabileceğine değindi.
    • Haber Merkezi
    • 02.05.2022 - 00:07
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    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Bayram dönüşü toplu taşımada maskeleri atabiliriz

    Türkiye'de koronavirüs ile mücadele sürerken maskelerin toplu taşımalarda ne zaman atılacağı konusu merak ediliyordu.

    "Biraz çabayla, belki bayram dönüşünde!"

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise resmi twitter hesabından yaptığı paylaşımda konuya değinerek, "COVID-19 SON DURAK. Bugün 1.480 olan vaka sayısı binin altına inince toplu taşımaya maskesiz biniyoruz. Biraz çabayla, belki de bayram dönüşünde!" ifadelerini kullandı.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Bayram dönüşü toplu taşımada maskeleri atabiliriz #1


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