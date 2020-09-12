Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Vaka sayıları son 1 ayda 2 katına çıktı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vaka sayılarına ilişkin açıklama yaptı. Bakan Koca, sosyal medyada yaptığı paylaşımla, İstanbul'da vaka sayılarının son 1 ayda 2 katına çıktığını söyledi.

Hayatı kontrolü altına alan koronavirüse karşı alınan tedbirlere rağmen, koronavirüs hızla yayılmaya devam ediyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İstanbul'daki koronavirüs kaynaklı vaka ve can kaybının nisan ayından bu yana gösterdiği değişimi anlattı.

İSTANBUL'DA HASTA SAYISI TIRMANIŞTA

Koca, son 1 ay içinde ağır hasta sayısının İstanbul'da yüzde 42 arttığını açıkladı.Bakan Koca, tedbirlerin İstanbul'da koronavirüs vaka sayısında düşüşe katkı sağladığını ancak son günlerde ağır hasta sayısının hızla tırmanışa geçtiğine dikkat çekti.

NİSAN'DAKİ TEDBİRLERE YÖNELİK HATIRLATMA YAPTI

Bakan Koca, "Nisan ayında hastaların yüzde 65’i, vefatların ise yüzde 54’ü İstanbul’daydı. Aldığımız tedbirler ile hasta sayısı yüzde 72, vefatlar yüzde 78 azaldı" dedi.

EYLÜL AYI, AĞUSTOS'U İKİYE KATLADI

11 Eylül'de ise tablonun değişitiğine dikkat çeken Koca İstanbul'da yeniden vaka artışının tırmanışa geçtiğine vurgu yaptı: "11 Eylül’de hasta sayısı geçen ayın hasta sayısının yaklaşık iki katı. Bugün filyasyon ekip sayımızı yüzde 34 artırdık. Tedbirlere birlikte uyalım..."

İSTANBUL'DA YÜZDE 42 ARTIŞ

Nisan ayında ağır hastaların yüzde 76’sının İstanbul’daki hastanelerde olduğunu belirten Koca, "Son 1 ay içinde ağır hasta sayısı İstanbulda yüzde 42 arttı" dedi.

"TEDBİRLERE BİRLİKTE UYUM"

Koca, "İstanbul’da oluşabilecek riski birlikte yok edebiliriz. Mücadele gücümüz tedbirlere birlikte uyum" uyarısını yaptı.