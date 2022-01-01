Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yılbaşı gecesinin hastanede geçirnleri ziyaret etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yılbaşı gecesini sağlık çalışanları ile geçirirken,hastaları da ziyaret etti.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yeni yıla hastanede girmek zorunda kalan gençlere ve yaşlılara moral ve destek verirken, yeni yıllarını da kutladı.

ÇOCUK ACİL'DE HASTALARA ZİYARET

Bakan Koca'nın paylaşımı şöyle:

"Çocuk Acil'de yatan hastaları ziyaret ettiğimiz Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, uzmanlarımızdan bilgi aldık. Yeni yıla tedavi ihtiyacıyla giren çocuklarımızdan bir kısmıyla küçük sohbetlerimiz oldu. Mutlu seneler diliyorlar."

"TALEPLERİYLE YAINDAN İLGİLENECEĞİZ"

"Pendik Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde nöbetçi hekim arkadaşlarımızla bir araya geldik. Ardından hastalarımızı ziyaret ederek, durumları hakkında bilgi aldık. Acil şifalar ve iyi seneler diledik. Talepleriyle yakından ilgileneceğiz."

"İSTEKLERİ BAŞIMIZ ÜSTÜNE"

"Şişli Hamidiye Etfal Eğitim Araştırma Hastanesi Seyrantepe Kampüsünü ziyaret ederek hastalarımızla görüştük. Hekimlerimizden tedavi süreçleri hakkında bilgi aldık, kendilerine acil şifalar ve mutlu seneler diledik. İstekleri başımız üstüne."

"GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİMİZİ SUNDUK"

"Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde tedavi gören vatandaşlarımızı ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerimizi sunduk. Hekimlerimizden sağlık durumları hakkında bilgi aldık ve yeni yıllarını tebrik ettik. Taleplerini değerlendiriyoruz."

"BU GECEYİ HASTANE ODASINDA GEÇİRMEK KOLAY DEĞİL"

"Okmeydanı Prof. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi’nde tedavi gören vatandaşlarımızı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerimizi sunduk, durumları hakkında bilgi aldık. Yeni yıllarını tebrik ettik. Bu geceyi hastane odasında geçirmek kolay değil."

"SAĞLIK SİSTEMİMİZ, YENİ YILA GÜÇLÜ GİRİYOR"

Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi’nde hastalarımızı dinledik ve hekimlerimizden tedavi süreçleri hakkında bilgi aldık. Kendilerine acil şifalar, sağlık dolu yıllar diledik. Sağlık sistemimiz yeni yıla da güçlü giriyor.