Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Kürtçe eleştirilerine yanıt Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, E-Reçetem sistemine 5 yabancı dilin eklenmesi hakkında "Turistler ve yabancı uyruklu hastalar için ihtiyaç duyulmuştur. Kendi vatandaşlarımız içinse bu dillerden birinde reçete yazılması söz konusu değildir" dedi.

ensonhaber.com

Sağlık alanında hastaların, doktorların ve eczacıların hayatını kolaylaştıran e-Reçetem sistemine güncelleme geldi.

Reçete sahteciliğinin önüne geçmek amacıyla, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun 1 Temmuz 2012'de uygulamaya koyduğu e-Reçetem sistemine 5 yeni dil eklendi.

e-Reçetem'de Kürtçe dil tartışması

Sisteme eklenen İngilizce, Almanca, Arapça, Fransızca ve Rusça dilleri sonrası başlayan Kürtçe dil tartışmalarına Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son noktayı koydu.

5 dile turistler ve yabancı uyruklu hastalar için ihtiyaç duyulduğunu belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı.

"Turistler ve yabancı uyruklu hastalar için ihtiyaç duyuldu"

Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:

E-Reçetem sistemine İngilizce, Almanca, Arapça, Fransızca ve Rusça olmak üzere 5 yabancı dil eklendi. E-Reçetem sistemine bu 5 dilin eklenmesine turistler ve yabancı uyruklu hastalar için ihtiyaç duyulmuştur. Kendi vatandaşlarımız içinse bu dillerden birinde reçete yazılması söz konusu değildir. Sisteme T.C. Kimlik Numarası ile girildiğinde ek uygulama devre dışı olmakta, sadece Türkçe hizmet alınabilmektedir.

"Yabancı hastalarımızın kendi dillerini konuşan hekimlerimizden hizmet alma imkanı artıyor"

Türkiye sağlık turizminde her duyarlı yurttaşının övünç duyacağı gelişmeler gösteriyor ve potansiyelini harekete geçirecek yatırımlar yapıyor. Yabancı hastalarımızın kendi dillerini konuşan hekimlerimizden hizmet alma imkanı artıyor. Bazı hastalar Türkiye’de muayene olup, ilaçlarını kendi ülkelerinde temin ediyor.



E-Reçetem sistemine 5 yabancı dilin ilave edilmesi sağlık hizmetlerindeki uluslararası başarıdan doğan bir ihtiyaçtır. Uluslararası başarıdan doğan bir ihtiyacın büyük emeklerle çözüme kavuşturulması tartışma konusu edilebilir mi? Maalesef edenler var. Bilmediklerindendir.

e-Reçete nedir

E-reçete, doktorunuz tarafından yazılan ve e-Nabız sisteminde saklanan reçetedir. e-Reçete, kağıt reçetelerden daha güvenli ve pratiktir. e-Reçete, doktorunuzun e-Nabız sistemine giriş yaparak yazabileceği gibi, e-nabız sistemine kayıtlı olan eczanelerden de alınabilir.

e-Reçete almak için yapmanız gerekenler:

e-Nabız sistemine giriş yapın.

Reçetem sekmesine tıklayın.

Yeni reçete oluşturmak için "Yeni reçete oluştur" butonuna tıklayın.

Reçete bilgilerini girin.

"Reçete oluştur" butonuna tıklayın.

e-Reçeteniz, e-Nabız sisteminde kayıtlı olan eczanelerden alınabilir. e-Reçetenizi almak için eczaneye gittiğinizde, e-Nabız şifrenizi veya kimlik numaranızı vermeniz yeterlidir.

e-Reçete, kağıt reçetelerden daha güvenlidir. Çünkü e-Reçeteler, e-Nabız sisteminde şifreli olarak saklanır. Ayrıca, e-Reçeteler, sahtecilik ve ilaç kaçakçılığı gibi suçların önlenmesine yardımcı olur.

e-Reçete, kağıt reçetelerden daha pratiktir. Çünkü e-Reçeteleri, e-Nabız sisteminden veya e-Nabız sistemine kayıtlı olan eczanelerden alabilirsiniz. Ayrıca, e-Reçeteleri, kağıt reçetelerde olduğu gibi kaybetme riski yoktur.