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    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan SMA ilacı açıklaması

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan SMA ilacı açıklaması

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, SMA hastaları için yaptığı açıklamada, "Bilim Kurulumuz, oral kullanımı olan etkisini göstermiş ikinci bir ilacın kullanımını önerdi." dedi.
    • Haber Merkezi
    • 24.11.2022 - 22:48
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    SMA hastaları için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli bir açıklama geldi.

    "Bu ilacın kullanıma alınması için işlemleri başlattık"

    Bakan Koca ikinci bir ilacın Bilim Kurulu tarafından önerildiğini belirterek, "Bilim Kurulumuz, oral kullanımı olan etkisini göstermiş ikinci bir ilacın kullanımını önerdi. Bu ilacın kullanıma alınması için işlemleri başlattık" ifadelerini kullandı.

    "Yerli üretim HPV kitinin kullanıma alınmasını sağlayacağız"

    Yerli üretim HPV girişimlerinden bahseden Bakan Koca, "HPV tanı kitleri için TÜSEB'i görevlendirdik. Alt yapıyı değerlendirerek, yerli üretim HPV kitinin kullanıma alınmasını sağlayacağız." dedi.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dan SMA ilacı açıklaması #1


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