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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan SMA ilacı açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan SMA ilacı açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, SMA hastaları için yaptığı açıklamada, "Bilim Kurulumuz, oral kullanımı olan etkisini göstermiş ikinci bir ilacın kullanımını önerdi." dedi.