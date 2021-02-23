Sağlık Bakanı Koca: Bazı illerde haftalık vaka sayısı arttı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bazı illerde koronavirüs vakalarının haftalık ortalamalarında artış olduğuna dikkat çerkerek, vatandaşları uyardı.

İllere göre haftalık koronavirüs vaka sayıları, Sağlık Bakanlığı'nın resmi sitesinde yayınlandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bazı illerde vaka sayılarının arttığına işaret ederek, sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu:

"TEDBİRLERE DAHA ÇOK UYMALIYIZ"

"Haftalık 100.000 nüfusa karşılık gelen vaka sayısında bazı illerimizde belirgin artış var. Normalleşmeyi konuştuğumuz şu günlerde daha hızlı normal hayata dönebilmek için her birimiz tedbirlere daha çok uymalıyız."

3 BÜYÜK KENTTE VAKA SAYISI

İllere göre haftalık (15-21 Şubat) koronavirüs vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 68,23, Ankara'da 35,39, İzmir'de 42,67 oldu.

EN FAZLA ARTIŞ OLAN İLLER

Vaka sıralamasında Ordu, Samsun, Giresun, Trabzon ve Rize ilk 5 il oldu.