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- Sağlık Bakanı Koca: Çin aşısı için 20 bin gönüllü başvuru yaptı
Sağlık Bakanı Koca: Çin aşısı için 20 bin gönüllü başvuru yaptı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin'de geliştirilen aşının denemeleri için 20 bin gönüllünün başvuru yaptığını belirterek, vatandaşlara teşekkür etti.
- DHA
- 21.11.2020 - 05:22
Türkiye'nin Çin'den alacağı aşının denenmesi için yapılan gönüllü çağrısına gün içinde 20 bin başvuru yapıldı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabındankonuyla ilgili bilgi vererek vatandaşlara tüşekkür etti:
"GÜN BİTMEDEN 20 BİN GÖNÜLLÜ BAŞVURDU"
"Ülkemizde Faz- 3 çalışmalarına 15 Eylül'de başlanan, Çin'de geliştirilmiş Covid- 19 aşısı, ilkin gönüllü sağlık çalışanlarına uygulanmıştı. Çalışmaların devamı için bu sabah sizlerden gönüllü aradığımızı duyurduk. Gün bitmeden 20 bin başvuru aldık. 83 milyon adına binlerce teşekkür."