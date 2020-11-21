Sağlık Bakanı Koca: Çin aşısı için 20 bin gönüllü başvuru yaptı

Sağlık Bakanı Koca: Çin aşısı için 20 bin gönüllü başvuru yaptı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin'de geliştirilen aşının denemeleri için 20 bin gönüllünün başvuru yaptığını belirterek, vatandaşlara teşekkür etti.

Türkiye'nin Çin'den alacağı aşının denenmesi için yapılan gönüllü çağrısına gün içinde 20 bin başvuru yapıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabındankonuyla ilgili bilgi vererek vatandaşlara tüşekkür etti:

"GÜN BİTMEDEN 20 BİN GÖNÜLLÜ BAŞVURDU"

"Ülkemizde Faz- 3 çalışmalarına 15 Eylül'de başlanan, Çin'de geliştirilmiş Covid- 19 aşısı, ilkin gönüllü sağlık çalışanlarına uygulanmıştı. Çalışmaların devamı için bu sabah sizlerden gönüllü aradığımızı duyurduk. Gün bitmeden 20 bin başvuru aldık. 83 milyon adına binlerce teşekkür."