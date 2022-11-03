Petrol
95.57
-0.06%
Euro
18.3146
0.16%
Dolar
18.6218
0.02%
Altın
977.62
-0.19%
Borsa
4072
0.42%
Bitcoin
380.670
-1.17%
BTXN Coin
9.76
-5.15%
Bitexen
16ºC
İstanbul
Açık 16 C

    Sağlık Bakanı Koca: Maden ocağı kazasında yaralanan hastamız taburcu oldu

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bartın'daki maden ocağı patlamasında yaralanan ve tedavi için Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi’ne getirilen işçilerden birinin taburcu edildiğini açıkladı.
    • 03.11.2022 - 01:02
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Sağlık Bakanı Koca: Maden ocağı kazasında yaralanan hastamız taburcu oldu

    Bartın'ın Amasra Taşköprü İşletme Müessesine ait maden ocağında 14 Ekim günü saat 18.15 sıralarında grizu patlaması meydan geldi.

    Patlamada yaralanan 6 işçi Sağlık Bakanlığına ait iki ambulans uçakla tedavileri yapılmak üzere Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

    Yaralanan işçi taburcu edildi

    Burada yoğun bakım servisinde tedavi gören yaralı maden işçisi İbrahim Çeliktaş taburcu edildi.

    "Yanık hastalarımızdan biri ise yoğun bakımdan normal servise çıktı"

    İHA'nın haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bartın’daki maden ocağı kazasında yaralanıp, Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesinde karbonmonoksit zehirlenmesi sebebiyle tedavi edilen hastamız bugün taburcu oldu. Yanık hastalarımızdan biri ise yoğun bakımdan normal servise çıktı. Diğer hastalarımızın durumu stabil” ifadelerini kullandı.

    Sağlık Bakanı Koca: Maden ocağı kazasında yaralanan hastamız taburcu oldu #1


    İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 2 Kasım 2022 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgula
    Yaşam

    İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 2 Kasım 2022 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgula

    Kripto camiası Aslı'nın bulduğu sistemi konuşuyor!
    Advertorial

    Kripto camiası Aslı'nın bulduğu sistemi konuşuyor!

    Resmi Gazete 2 Kasım Çarşamba 2022 Resmi Gazete bugünün kararları
    Gündem

    Resmi Gazete 2 Kasım Çarşamba 2022 Resmi Gazete bugünün kararları

    Görüş Bildir