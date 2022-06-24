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    Sağlık Bakanı Koca: Marmaris'teki yangında 29 kişi etkilendi

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınından 29 kişinin etkilendiğini ve 12'sinin ambulanslarla hastaneye sevk edildiğini belirtti.
    • Haber Merkezi
    • 24.06.2022 - 01:53
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    Sağlık Bakanı Koca: Marmaris'teki yangında 29 kişi etkilendi

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Marmaris'e bağlı Hisarönü Mahallesi Bördübet bölgesindeki orman yangınından etkilenenler olduğunu açıkladı.

    29 kişi etkilendi, 2 kişinin tedavisi sürüyor

    Son durum itibariyle yangından 29 kişinin etkilendiğini aktaran Koca, "12 kişi olay yerindeki ambulanslarla hastaneye nakledildi, 17 kişi ise nakle ihtiyaç duymadı. Hastanede tedavisi devam eden 2 kişi var." ifadesini kullandı.

    Sağlık Bakanı Koca: Marmaris teki yangında 29 kişi etkilendi #1


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