Sağlık Bakanı Koca: Marmaris'teki yangında 29 kişi etkilendi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınından 29 kişinin etkilendiğini ve 12'sinin ambulanslarla hastaneye sevk edildiğini belirtti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Marmaris'e bağlı Hisarönü Mahallesi Bördübet bölgesindeki orman yangınından etkilenenler olduğunu açıkladı.

29 kişi etkilendi, 2 kişinin tedavisi sürüyor

Son durum itibariyle yangından 29 kişinin etkilendiğini aktaran Koca, "12 kişi olay yerindeki ambulanslarla hastaneye nakledildi, 17 kişi ise nakle ihtiyaç duymadı. Hastanede tedavisi devam eden 2 kişi var." ifadesini kullandı.