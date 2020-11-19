Sağlık Bakanı Koca: Maskenizi sigara için çıkarmayın

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sayısız hastalığa yol açan sigaranın, dışarıda içilmesinin de virüsün bulaşmasını kolaylaştırdığına dikkat çekti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında kalabalık cadde ve sokaklarda sigara içilmesinin yasaklanmasına ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

"DIŞARIDA İÇİLEN SİGARA, VİRÜSÜ HIZLA YAYIYOR"

"Maskenizi sigara için çıkarmayın" uyarısının yer aldığı görsele de paylaşımında yer veren Koca, şunları kaydetti:

"Salgınla mücadele tedbirleri kapsamında, kalabalık cadde ve sokaklarda sigara içilmesi yasaklandı. Yasağa uyulacağına inanıyoruz. Sigara, sayısız hastalığa yol açıyor. Dışarıda içilmesi, virüsün bulaşmasını kolaylaştırdığı için ayrıca sakıncalı. Maskenizi sigara için çıkarmayın."