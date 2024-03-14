Sağlık Bakanı Koca'dan 14 Mart Tıp Bayramı mesajı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı. Koca, hekim ve hekim adaylarının bayramını kutladı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hekimler ve hekim adaylarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Hekimlerimizin, hekim adaylarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyorum. Eğer mümkünse sizler de hekiminizin bayramını kutlayın. Gün, saygı ve incelik dolu bir gün olsun." ifadelerine yer verdi.

Hayatın her alanında önemli görevler üstelenen doktorlarımızın bayramı olan "14 Mart Tıp Bayramı'nın" çıkış hikayesine dair detaylar da gündem oldu.

14 Mart Tıp Bayramı'nın hikayesi

14 Mart 1827'de Tıphane-i Amire ve Cerrahhane-i Amire açıldı. Okulun açılmasını, Osmanlı saray hekimi Mustafa Behçet önerdi.

1919 yılında ilk Tıp Bayramı kutlandı. O yıl Tıbbiye, İngiliz askerlerinin işgali altındaydı.

Hikmet Boran önderliğindeki Tıbbiye öğrencileri, Tıbbiye binasının kuleleri arasına büyük bir Türk bayrağı asarak işgale karşı mücadele başlattı.

Böylece Tıp Bayramı, yurt savunma hareketi olarak başladı.

1929'da ise Bursa'da ilk Türkçe tıp derslerinin başladığı tarih olan 12 Mayıs Tıp Bayramı olarak kutlanmaya başlandı. Ancak daha sonra bu uygulamadan vazgeçildi. 14 Mart Tıp Bayramı olarak kabul edildi.

1976 yılında ise 14 Mart'ı içine alan hafta "Tıp Haftası" olarak kabul edildi.