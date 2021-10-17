Sağlık Bakanı Koca'dan gribal enfeksiyon uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, belirtileri koronavirüse benzeyen enfeksiyonlarda ciddi artış olduğuna dikkat çekerek, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması çağrısında bulundu.

Koroanvirüsle mücadelede alınan önlemler neticesinde, son 2 yılda grip vakaları da büyük ölçüde azaldı. Öyle ki, bilinen grip virüsü türlerinden birinin dünya genelinde etkisini yitirdiği tespit edildi.

KORONAVİRÜSE BENZEYEN GRİP VAKALARI ARTTI

Buna rağmen, koronavirüs önlemlerinin gevşetilmesi sonrası maske, mesafe ve hijyene dikkat edilmemesi, özellikle kış mevsimine girilen şu dönemde, koronavirüs vakalarıyla birlikte, bu virüse benzeyen semptomlara sahip gribal enfeksiyonların yeniden artmasına neden oldu.

BAKAN KOCA UYARDI: "KORONAYA BENZEYEN ENFEKSİYONLAR ARTTI"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Covid-19 tedbirleri, geçtiğimiz yıl, gribal enfeksiyonları çok büyük oranda azaltmıştı. Belirtileri Covid-19’a benzeyen bu enfeksiyonlarda, mevsim şartları, maske ve mesafe tedbirlerindeki ihmaller sebebiyle ciddi artış var. Her iki riske karşı lütfen tedbirlere uymaya çalışın” ifadelerine yer verdi.