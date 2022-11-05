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    Sağlık Bakanı Koca'dan kamu ve üniversite hastaneleri açıklaması

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) ile kamu ve üniversite hastanelerinde açılan 9 bin 425 kontenjana, uzman adayı 9 bin 326 hekimin yerleştiğini bildirdi.
    • 05.11.2022 - 02:50
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    Sağlık Bakanı Koca'dan kamu ve üniversite hastaneleri açıklaması

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, TUS sonuçlarına ilişkin paylaşımda bulundu.

    "Kamu ve üniversite hastanelerinde açılan 9 bin 425 kontenjana, uzman adayı 9 bin 326 hekim yerleşti"

    TUS'da yerleşme oranının yüzde 99 olduğuna dikkati çeken Koca, "Beyaz Reform'dan sonraki ilk TUS ile kamu ve üniversite hastanelerinde açılan 9 bin 425 kontenjana, uzman adayı 9 bin 326 hekim yerleşti. Uzmanlık eğitimi, itibarını her branşta yeniden kazandı." ifadesini kullandı.

    "Bakanlığımızın eğitim ve araştırma hastanelerinde açılan 4 bin 138 asistan kadrosunun tamamı, tüm branşlarda doldu"

    AA'nın haberine göre, TUS'un ve reformun sonucunun hayırlı olmasını dileyen Koca, şunları kaydetti:

    "Yüzde 99 yerleşme oranı ile bugüne kadar yapılan 72 TUS'un birincisi, en yenisi. Bakanlığımızın eğitim ve araştırma hastanelerinde açılan 4 bin 138 asistan kadrosunun tamamı, tüm branşlarda doldu. Uzmanlık eğitimi için eğitim ve araştırma hastanelerimizi tercih eden hekimlerimize teşekkür ediyorum."

    Sağlık Bakanı Koca dan kamu ve üniversite hastaneleri açıklaması #1


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