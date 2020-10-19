Sağlık Bakanı Koca'dan Taksim İstiklal Caddesi yorumu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstiklal Caddesi'nin fotoğrafını paylaşarak, "Bu kalabalığa sağlam giren hasta çıkar" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafa, koronavirüs salgınına rağmen İstiklal Caddesi'ndeki kontrolsüz kalabalığıa atıfta bulunarak şunları söyledi:

"BURAYA SAĞLAM GİREN, HASTA ÇIKAR"

"Bu kalabalığa sağlam giren hasta çıkar. Taksim İstiklal Caddesi, bu Pazar, insanı iyimserlikten uzaklaştıran görüntülere sahne oldu. Maskesini takmış az sayıda kişi olmasa, Pandemi döneminde olduğumuz hiç akla gelmeyebilirdi. Mecburiyet olmadıkça kalabalık ortama girmeyelim."