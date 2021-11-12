Sağlık Bakanı Koca'dan zatürre uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, zatürrenin en az koronavirüs kadar bulaşıcı olduğu ve aşı ile korunulabileceği uyarısında bulundu.

Koronavirüs salgını ile mücadele devam ederken, bir yandan da mevsimsel hastalıklardan olan zatürreye karşı da Sağlık Bakanlığı bilgilendirmelerde bulunuyor.

BAKAN KOCA: ZATÜRRE, AŞISI OLAN BİR HASTALIK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da zatürrenin aşısı olan bir hastalık olduğuna vurgu yaparak, sosyal medya hesabından şu ifadeleri paylaştı:

"Zatürre (Pnömoni) bulaşıcı ve riskli bir hastalıktır. Akciğerdeki hava kesecikleri iltihaplı sıvı ile dolar. KOAH, kalp hastalığı, böbrek yetmezliği, diyabet gibi kronik hastalığı olanlar, yaşlılar, küçük çocuklar, hamileler risk grubundadır. Zatürre, aşısı olan bir hastalıktır."