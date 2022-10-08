Sağlık Bakanlığı 85 Bin personel alımı ne zaman, branş dağılımı belli mi?

Sağlık Bakanlığı 85 Bin personel alımı ne zaman, branş dağılımı belli mi?

Sağlık Bakanlığı bünyesine alınacak olan 85 bin personel alımına ilişkin, "Sağlık Bakanlığı 85 Bin personel alımı ne zaman, branş dağılımı belli mi?" soruları gündeme getirildi.

Sağlık Bakanlığı, 85 bin personel alımı yapacağını geçtiğimiz haftalarda açıklamıştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Sağlıkta Beyaz Reform’a destek kuvvet, 85 bin yeni çalışma arkadaşı! Görülmemiş başarılar için görülmemiş büyüklükte bir kadro açılıyor.

Gözümüz aydın. Bakanlığımız, bu yıl 85 bin kadro açıyor. Yeni çalışma arkadaşlarımızın sayısı, bazı ülkelerin nüfusundan fazla! Gözümüz aydın" ifadelerini kullandı.

Bunun akabinde hemen detayları araştırmaya başlayanlar, "Sağlık Bakanlığı 85 Bin personel alımı ne zaman, branş dağılımı belli mi?" sorusunu gündeme getirdi.

Uzun zamandır kadro bekleyen ve mesleklerini yapmak isteyenler, detaylara kısa süre içerisinde hakim olmak istiyor.

Peki, Sağlık Bakanlığı 85 Bin personel alımı ne zaman, branş dağılımı belli mi? İşte yanıtı...

Sağlık Bakanlığı 85 Bin personel alımı ne zaman, branş dağılımı belli mi?

Henüz başvuru tarihleri ve şartları hakkında bir açıklama yapılmadı. Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Çok gecikmeden ilk alımlar için ilana çıkılmış olacak.

Bu yıl için 85 binin tamamını almak istiyoruz. Bu süreçten kimsenin tereddütü olmasın. Sabırla bekleyelim." dedi.

Konu hakkında detaylı açıklama geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.