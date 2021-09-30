Sağlık Bakanlığı atama kura sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Canlı izleme ekranı

Sağlık Bakanlığı atama kura sonuçları için adayların günlerdir devam eden heyecanı, son buluyor. Peki, Sağlık Bakanlığı atama kura sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları için, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden yapılacak atama-yerleştirme işlemi yapılacağı açıklanmıştı.

Adaylar, 8-14 Eylül tarihleri üzerinden Personel Bilgi Sistemi (PBS) sisteminden başvurularını yaparak sonuçları beklemeye başladı.

Heyecanla kura çekimini bekleyen ve atanmak isteyen adaylar, "Sağlık Bakanlığı atama kura sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, Sağlık Bakanlığı atama kura sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte detaylar..

SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA KURASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sağlık Bakanlığı atama kurası, 30 Eylül 2021 Perşembe günü yani bugün saat 10.00'da başlayacak.

Bakanlık'tan yapılan açıklama şu şekilde:

"Sağlık Bakanlığı atama kurası 30.09.2021 tarihinde saat 10:00 'da Bakanlığımız Bilkent Yerleşkesinde Noter huzurunda gerçekleştirilecektir.

Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında kuraya katılımcı alınmayacaktır. Kura çekilişi Bakanlığın YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacaktır."



