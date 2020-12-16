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Sağlık Bakanlığı, 'COVID-19 Takip Merkezleri' açıyor
Sağlık Bakanlığı, koronavirüs geçiren hastaların sağlık durumlarının kontrol ve takibi için “COVID-19 Takip Merkezleri”ni açmaya başladı.
- DHA
- 16.12.2020 - 08:44
- Güncelleme : 16.12.2020 - 08:46
Sağlık Bakanlığı, koronavirüs geçiren hastaların sağlık durumlarının kontrol ve takibi için “COVID-19 Takip Merkezleri”ni açmaya başladı.
Ankara ve Eskişehir’de pilot uygulamalarına başlanan merkezlerin kısa sürede 24 ilde bulunan 30 sağlık bölgesine; daha sonra da tüm yurda yaygınlaştırılması hedefleniyor.