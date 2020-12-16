Sağlık Bakanlığı, 'COVID-19 Takip Merkezleri' açıyor

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs geçiren hastaların sağlık durumlarının kontrol ve takibi için “COVID-19 Takip Merkezleri”ni açmaya başladı.

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs geçiren hastaların sağlık durumlarının kontrol ve takibi için “COVID-19 Takip Merkezleri”ni açmaya başladı.

Ankara ve Eskişehir’de pilot uygulamalarına başlanan merkezlerin kısa sürede 24 ilde bulunan 30 sağlık bölgesine; daha sonra da tüm yurda yaygınlaştırılması hedefleniyor.

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