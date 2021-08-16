Sağlık Bakanlığı duyurdu! İşte aşı ile ilgili alınan yeni kararlar..

Sağlık Bakanlığı duyurdu! İşte aşı ile ilgili alınan yeni kararlar..

Sağlık Bakanlığı, vaka sayılarının artması üzerine aşı ile ilgili yeni kararlar aldı. Bunun üzerine, "Aşılamada hangi kararlar alındı?" sorusu gündeme taşındı. İşte aşılamada alınan yeni kararlar..

Türkiye aşılama konusunda istediği hıza ulaştı ve yasakların çoğu kaldırıldı. Bu durum normalleşmenin 3. etabı olarak sayıldı ve kapanma dönemi bitti.

Yasakların kalktığı ilk dönemlerde vaka sayıları yatay bir seyirdeydi ancak Kurban Bayramı hareketliliği artırdı. Turizmde hareketlilik artınca vaka sayıları hızla yükseldi ve 20 bin bandını geçti.

Bunun üzerine Sağlık Bakanlığı hareket geçti ve aşı ile ilgili yeni kararlar alındığını duyurdu. Bu duyurunun ardından, "Aşılamada hangi kararlar alındı?" sorusu ise araştırma konusu oldu.

Peki, aşılamada hangi kararlar alındı? İşte detaylar...

AŞILAMADA HANGİ KARAR ALINDI?

Sağlık Bakanlığı koronavirüs aşısının doz sayısı ve uygulandığı yaş grupları gibi konularda yeni kararlar alındı.

Bu kapsamda 15 yaş üstündekiler ile kronik hastalığı bulunan 12 yaş üstündekilere Covid-19 aşı hakkı tanımlandı.

Sağlık çalışanları ve öncelikli gruptakilere ise dördüncü doz aşı hakkı verildi.