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- Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nden CoronaVac aşısı açıklaması
Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nden CoronaVac aşısı açıklaması
Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Güvenlik açısından aşıların uygulanmalarında bir sakınca bulunmamaktadır." denildi.
- DHA
- 12.07.2021 - 18:48
Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"AŞILARIN UYGULANMASINDA BİR SAKINCA BULUNMAMAKTADIR"
"450 adet CoronaVac aşısının primer ve sekonder ambalajları üzerinde yer alan tarihlerde 2 günlük fark olması dışında bir hataya rastlanmamış olup güvenlik açısından aşıların uygulanmalarında bir sakınca bulunmamaktadır."
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