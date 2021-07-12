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    Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nden CoronaVac aşısı açıklaması

    Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Güvenlik açısından aşıların uygulanmalarında bir sakınca bulunmamaktadır." denildi.
    • DHA
    • 12.07.2021 - 18:48
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    Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nden CoronaVac aşısı açıklaması

    Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

    "AŞILARIN UYGULANMASINDA BİR SAKINCA BULUNMAMAKTADIR"

    "450 adet CoronaVac aşısının primer ve sekonder ambalajları üzerinde yer alan tarihlerde 2 günlük fark olması dışında bir hataya rastlanmamış olup güvenlik açısından aşıların uygulanmalarında bir sakınca bulunmamaktadır."

    AYRINTILAR GELİYOR..

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