Sağlık Bakanlığı, koronavirüs rehberini güncelledi

Güncellenen koronavirüs rehberiyle birlikte, İngiltere varyantı tespit edilen vakaların izolasyon süreleri sona erdiğinde test veya negatiflik şartı aranmayacak.

Koronavirüse ve mutasyon virüse karşı alınan önlemler, yeni çalışmalar neticesinde esnetilip sıklaştırılabiliyor.

Sağlık Bakanlığı, koronavirüsün İngiltere varyantıyla ilgili alınan önlemlerde bir değişiklik yaptığını duyurdu.

Temaslı kişilerin takibi, salgın yönetimi ve filyasyon rehberini güncelleyen bakanlık, İngiltere varyantı tespit edilen şahısların karantina koşullarını değiştirdi.

İNGİLTERE VARYANTINDA İZOLASYON TESTSİZ SONLANACAK

Yeni düzenlemeyle birlikte İngiltere varyantı tespit edilen kişilerin karantinası, izolasyon sürelerinin sonunda test yaptırmadan ve test negatifliği aranmadan sonlandırılacak.

10 GÜN SEMPTOM GÖRÜLMEYEN TEMASLILARIN İZOLASYONUNA SON VERİLECEK

İngiltere varyantı tespit edilen kişilerin temaslılarının karantina süreci de semptom görülmemesi durumunda 10'uncu günün sonunda test yaptırmadan bitecek.





GÜNEY AFRİKA VE BREZİLYA'YA KARŞI ÖNLEMLER AYNI KALDI

Güney Afrika ve Brezilya varyantı tespit edilen kişiler ve temaslıları ile ilgili daha önce açıklanan karantina ve izolasyon önlemleri ise devam ediyor.

Bu kişilerin karantina süreleri en az 10 gün olup karantinanın bitirilmesi için PCR negatifliği şartı aranacak.