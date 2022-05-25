Sağlık Bakanlığı atama kura başvurusu başladı mı, nasıl yapılır? Kura takvimi 2022...

Sağlık Bakanlığı atama kura başvurusu başladı mı, nasıl yapılır? Kura takvimi 2022...

Sağlık Bakanlığı, tıpta uzmanlık mevzuatına göre belirlenen kadrolarda ilk defa veya yeniden yapılacak atamalar için kura yapacak. Peki Sağlık Bakanlığı atama kura başvurusu nasıl yapılır?

Binlerce sağlık personeli, atama müjdesinin ardından kura takvimini inceliyor.

Sağlık Bakanlığı atama kurası başvuru tarihleri yapılan açıklama ile belli oldu.

"2022 Yılı 2.Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası Duyurusu"nu yayınlayan Sağlık Bakanlığı, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden yapılacak atama-yerleştirme iş ve işlemlerinin kura ile gerçekleşeceğini bildirdi.

Sağlık Bakanlığı atama kurası başvuruları Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden e- devlet şifresi ile gerçekleşecek.

Peki, Sağlık Bakanlığı kura başvurusu ne zaman, nasıl yapılır? İşte, Sağlık Bakanlığı 2022 kura başvuruları hakkında bilgiler...

Sağlık Bakanlığı atama kura başvurusu ne zaman?

Sağlık Bakanlığı 2022 Yılı 2. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası Takvimi'ne göre, PBS üzerinden başvurular, 25 Mayıs itibariyle başlıyor; 30 Mayıs Pazartesi günü saat 18.00'e kadar yapılacak.

Başvuru değerlendirme sonuçları 9 Haziran Perşembe günü PBS üzerinden ilan edilecek.

İnceleme sonrası başvuruları reddedilenlerin itirazları, 10 Haziran Cuma saat 18.00'e kadar yine bu sistem üzerinden alınacak. İtiraz sonuçları 15 Haziran Çarşamba günü PBS üzerinden açıklanacak.

Kura sonuçları

Kura çekimi 16 Haziran Perşembe günü yapılacak, yeri ve saati "https://yhgm.saglik.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek.

Sağlık Bakanlığı atama kura başvurusu nasıl yapılır?

Başvurular, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinde (https://yhgm.saglik.gov.tr/) yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden e-Devlet kapısı kimlik doğrulama sistemi ile giriş yapılarak kura takviminde belirtilen süreler içinde yapılacak.