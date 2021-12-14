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    Sağlık Bakanlığı: Omicron varyantı, ülkemizde yakından takip ediliyor

    Sağlık Bakanlığı Omicron varyantı ile ilgili bir açıklamada bulundu.
    • AA
    • 14.12.2021 - 09:41
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    Sağlık Bakanlığı: Omicron varyantı, ülkemizde yakından takip ediliyor

    Sağlık Bakanlığı Omicron varyantı ile ilgili bir açıklamada bulundu.

    Bakanlığın açıklaması şu şekilde; COVID-19 pandemisinde oluşan varyantlar ve özellikle son dönemde gündemde olan Omicron varyantı, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yakından takip ediliyor. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Ulusal Viroloji Referans Laboratuvarlarında varyantların tespitine yönelik sekans analizleri yapılarak uluslararası platformlarla paylaşılıyor.

    AYRINTILAR GELECEK...

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