Sağlık Bakanlığı personel alacak! Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı...

Sağlık Bakanlığı'nın toplamda 42 bin 500 işçi ve personel alım ilanı Resmi Gazete'de yayınlandı. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları nelerdir?

Sağlık Bakanlığı; 11 bin 317 sürekli işçi, 30 bin sözleşmeli sağlık personeli ve 1183 sözleşmeli personel olmak üzere toplam 42 bin 500 işçi ve personel alımı yapacak.

Sağlık Bakanlığı'nın personel alımına dair detayları ise Resmi Gazete'de yayınlandı.

Resmi Gazete'de yayınlanan ilana göre; Bakanlığın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 5 bin 80 temizlik görevlisi, 3 bin 559 güvenlik görevlisi (silahsız), 791 klinik destek elemanı, 604 hasta karşılama ve yönlendirme görevlisi, 275 elektrikçi, 188 boyacı, 121 marangoz, 284 ısıtma ve sıhhi tesisatçı, 261 bilgisayar sistem kurulum, bakım, onarım ve arıza giderme elemanı, 154 biyomedikal cihaz teknolojileri servis destek elemanı olmak üzere toplam 11 bin 317 sürekli işçi alınacak.

Bu dağılımın açıklanmasının ardından başvuru yapmak isteyenler, başvuru şartlarını araştırmaya başladı.

Şartları oluşturan binlerce sağlıkçı, Sağlık Bakanlığı'nın bünyesinde çalışmak için başvuru yapabilecek.

Bu kapsamda da, "Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları nelerdir?" sorusu gündemdeki yerini aldı.

Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları nelerdir? İşte yanıtı...

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları nelerdir?

Sağlık Bakanlığı'nın taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere 30 bin sözleşmeli sağlık personeli ile 1183 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecek.

Atama yapılacak 30 bin sözleşmeli sağlık personelinden 15 bin 537'si tıbbi sekreterlerden, 5 bin 831'i ise hemşirelerden oluşacak.

Sözleşmeli personel alımı Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre, ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile yapılacak.

Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde tercih yapılabilecek sözleşmeli personel pozisyonlarının ve başvuru şartlarının bulunduğu KPSS-2022/11 Tercih Kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayınlanacak.

Adaylar tercihlerini 30 Kasım ile 5 Aralık tarihleri arasında tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifresini girerek yapabilecek.

Başvurular ne zaman sona erecek?

AA'nın haberine göre; başvurular, Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) "esube.iskur.gov.tr" adresi üzerinden 28 Kasım ile 2 Aralık tarihleri arasında çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek.

İhtiyaç duyulan hizmet türleri ve mesleklere alımların il düzeyinde karşılanması yoluna gidileceği için başvurularda kişilerin "Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi"nde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacak.

Her aday, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir işyeri (çalıştırılacağı il) ve bir mesleğe başvuru yapabilecek.



