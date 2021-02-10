Sağlık Bakanlığı: Randevu almadan sağlık kuruluşuna başvurmayın

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan uyarıda, aşı yapılacak grupta bulunanların randevu alması gerektiği belirtildi.

Sağlık Bakanlığı, Twitter hesabı üzerinden aşılama ile iglili açıklama yaptı.

Vatandaşlara uyarıda bulunan Bakanlık, sırası gelen vatandaşların randevu almadan sağlık kuruluşuna gitmemelerini vurguladı.

"RANDEVU ALMADAN GELMEYİNİZ"

Paylaşımda, "Aşı yapılacak grupta iseniz Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS web, MHRS mobil) veya e-Nabız üzerinden randevu alabilirsiniz. Temas riskini en aza indirmek için lütfen, randevu almadan sağlık kuruluşuna başvurmayınız." ifadeleri yer aldı.