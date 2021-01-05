Sağlık Bakanlığı: Sinovac aşısının analiz çalışmaları başladı

Sağlık Bakanlığı, Çin'den gelen korona aşısının analiz çalışmalarının sürdüğünü, sonuçların uygun bulunması halinde kullanıma sunulacağını duyurdu.

Sağlık Bakanlığı, 30 Aralık sabahı Ankara'ya getirilen getirilen Çin aşısı ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

CoronaVac aşılarının Türkiye'ye getirildiği gün analiz çalışmalarına başlandığı vurgulanan açıklamaya göre, aşıların ilk partisi Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı İlaç ve Aşı Depoları'na yerleştirildi.

ANALİZ ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Aşılardan alınan numuneler, analizlerinin yapılması için soğuk zincirle Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) laboratuvarlarına gönderildi.

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ETKİNLİK VE GÜVENİRLİRLİĞİ İNCELENİYOR

Numunelerin analizleri, tüm dünyada uygulanan rutin kalite kontrol süreçlerine uygun olarak gerçekleştiriliyor. Analizlerle aşının raf ömrü boyunca, firma tarafından tanımlanan koşullarda saklanması ve uygulanması halinde sahip olması beklenen kalite, etkililik ve güvenilirliğinin kontrolü yapılıyor.

"'ACİL KULLANIM ONAYI'NIN ARDINDAN KULLANILACAK"

Analiz sürecinde, aşının formülasyon yapısının değişip değişmediği kontrol ediliyor. Aşının, üretimden gelen özelliklerinin korunduğu, beklenilen etkiye sahip olacağı ve güvenli olduğu bu süreç sonunda tespit ediliyor. En az 14 gün sürecek testlerin ardından uygun bulunması halinde, aşıya TİTCK tarafından "Acil Kullanım Onayı" verilerek kullanıma sunulacak.

TİTCK Laboratuvarları uluslararası muadil kurum ve kuruluşlarca tanınırlığa ve akreditasyona sahip Ulusal Kontrol Laboratuvarları olarak dikkati çekiyor. Sağlık Bakanlığı aşı takviminde yer alan ve Türkiye'de ruhsatlandırılan tüm aşılar bu laboratuvarlarda analiz ediliyor. Aşılar dışında tıbbi biyolojik ürünler dahil tüm ilaçlar, enteral beslenme ürünleri ve tıbbi mamalar, tıbbi cihazlar, insan vücuduna temas eden biyosidal ürünler ve kozmetiklerin kalite kontrol testleri de yine bu laboratuvarlarda yapılıyor.