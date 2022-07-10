Sağlık Bakanlığı yeni hatırlatma dozu randevularını açtı

Son yaptırdığı aşının üzerinden 6 ay geçen kişiler için yeni hatırlatma dozu randevuları e-Nabız sistemi üzerinden tanımlandı.

Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında Sağlık Bakanlığı tarafından yeni bir açıklama geldi.

Bakanlık, son yaptırdığı aşının üzerinden 6 ay geçenler için yeni hatırlatma dozu randevularını e-Nabız sistemine tanımlarken kişiler, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden bugünden itibaren randevularını alarak Kovid-19'a karşı hatırlatma dozlarını yaptırabilecek.

3 aşı seçeneği sunuluyor

AA'nın haberine göre; hatırlatma dozu için TURKOVAC, Sinovac veya BioNTech aşılarından biri tercih edilebilecek.

Diğer yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, son dozun üzerinden 6 ay geçtiğinde Kovid-19 aşısının etkisinin azaldığına işaret ederek, şu uyarılarda bulunmuştu;

Fahrettin Koca'dan hatırlatma dozu aşısı uyarısı

"Bu süre dolmuşsa, yeniden aşı olunması önem arz ediyor. Buna bizim verdiğimiz önemi siz de verin. 50 yaş üstüyle risk grubundakilere, son aşıları üzerinden 6 ay geçmişse, hatırlatma dozu aşılarını olmalarını ısrarla öneriyoruz.

Bu grubun, temasın artacağı bayram günlerinden başlayarak kendilerini bilhassa koruması gerekmektedir. Maskeyi zaruri kılan durumları hepimiz biliyoruz. Bugünlerde sıkıntılarımız, üzüntülerimiz var. Birbirimizi anlayarak, birbirimize güvenerek sıkıntıları aşacağız. Emin olun. Bir tek, can kaybıdır ki o, telafi edilemez."