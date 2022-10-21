Sağlık Bakanlığı zararlı ürünler listesini açıkladı! 'Güvensiz' kozmetik ürünlerin markaları neler?

Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, denetlenen 371 kozmetik üründen güvensiz olanları açıkladı. Buna göre ürünlerin 295'i teknik düzenlemeye aykırı, 7 ürün de güvensiz bulundu.

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu yani TİTCK tarafından Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarına ilişkin olan kozmetik ürün denetimi sonuçları yayınlandı. Açıklanan bilgilere göre yapılan denetim ile birlikte 371 kozmetik üründen 295'inin teknik düzenlemeye aykırı olduğu ortaya kondu. Ayrıca 7 ürünün de güvensiz olduğu sonucuna varıldı. Peki güvensiz ürünler hangileri?

Sağlık Bakanlığı güvensiz ürünler listesi!

Sağlık Bakanlığı tarafından 302 kozmetik ürün için 813 bin 584 lira para cezası kesildi. Denetlenmiş olan 69 ürün ise teknik düzenlemeye uygun olarak bulundu.

Aynı zamanda savcılıklar, emniyet, mahkemeler, kolluk kuvvetleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının incelemeleri sonucu tespit edilen, üreticisi belirsiz olan, sahte olan veya kaçak ya da taklit olduğu saptanan 6 bin 937 şişe parfüm ve deodorant, güvensiz ürün kapsamına alınarak imha edildi.

Bakanlık tarafından açıklanan güvensiz ürünlerin listesi ise şu şekilde oldu: