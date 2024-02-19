Sağlık Bakanlığı'ndan destek! Batman'a 7 ambulans ve 2 UMKE aracı gönderildi Kentteki sağlık hizmetini artırmak adına Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen ambulans ve UMKE araçları hizmete alındı.

AA

Yurt genelinde sağlık kuruluşlarına destek için takviyeler yapılıyor.

Ambulans hizmeti de bunların başında yer alıyor.

Bu kapsamda Sağlık Bakanlığınca, Batman İl Sağlık Müdürlüğüne 7 ambulans ve 2 Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) aracı tahsis edildi.

Tören düzenlendi

Batman Valilik binası bahçesinde tören düzenlendi.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, söz konusu araçların kentteki sağlık çalışmalarına güç katacağını belirtti.

İleri düzeyde acil sağlık hizmeti

Canalp, tahsis edilen bu ambulanslar sayesinde vatandaşların daha ileri düzeyde acil sağlık hizmeti alacağını ifade ederek, bu destekten dolayı Bakanlığa teşekkür etti.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne asılsız çağrılar yapıldığına değinen Canalp, buna karşı da idari para cezası uyguladıklarını belirtti.

Asılsız çağrılar için uyarı

2023'te 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 122 bin 928 çağrı geldiğini ifade eden Canalp, bunlardan yarısının asılsız olduğunu aktardı.

Canalp, şunları kaydetti:

"Bu noktada yüzde 50'ye yakın maalesef asılsız çağrımız var. Buradan vatandaşlarımıza çağrımız, 112'yi asılsız çağrılarla meşgul etmemeleri. Yapılan her bir meşguliyet, ihtiyacı olan vatandaşın çok kritik zamanından çalmak anlamına gelecektir. Vatandaşlarımızı duyarlı olmaya davet ediyoruz. Tespit ettiğimiz vatandaşlara da idari para cezası uyguluyoruz."

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)