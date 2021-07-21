- Haberler
- Sağlık Haberleri
- Sağlık Bakanlığı'ndan kurban eti uyarısı
Sağlık Bakanlığı'ndan kurban eti uyarısı
Bakanlığın açıklamasında, mide ve bağırsak rahatsızlığı olan kişilere çağrı yapıldı.
- AA & Ensonhaber
- 21.07.2021 - 13:55
Sağlık Bakanlığı, yeni kesilmiş kurban etiyle ilgili açıklama yaptı.
Açıklamada, yeni kesilmiş kurban etinin buzdolabının üst rafında 24 saat boyunca dinlendirilmesi önerildi.
MİDE VE BAĞIRSAK RAHATSIZLIĞI OLANLAR...
"Özellikle mide ve bağırsak rahatsızlığı olan kişiler dinlendirilmiş et tüketmelidir." denildi.
Vatandaşların özellikle 24 saat boyunca dinlendirme kuralına riayet etmesinin altı çizildi.