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    Sağlık Bakanlığı'ndan kurban eti uyarısı

    Bakanlığın açıklamasında, mide ve bağırsak rahatsızlığı olan kişilere çağrı yapıldı.
    • AA & Ensonhaber
    • 21.07.2021 - 13:55
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    Sağlık Bakanlığı'ndan kurban eti uyarısı

    Sağlık Bakanlığı, yeni kesilmiş kurban etiyle ilgili açıklama yaptı.

    Açıklamada, yeni kesilmiş kurban etinin buzdolabının üst rafında 24 saat boyunca dinlendirilmesi önerildi.

    MİDE VE BAĞIRSAK RAHATSIZLIĞI OLANLAR...

    "Özellikle mide ve bağırsak rahatsızlığı olan kişiler dinlendirilmiş et tüketmelidir." denildi.

    Vatandaşların özellikle 24 saat boyunca dinlendirme kuralına riayet etmesinin altı çizildi.

    Sağlık Bakanlığı ndan kurban eti uyarısı #1

    Sağlık Bakanlığı ndan kurban eti uyarısı #2

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