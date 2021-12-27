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Sağlık Bakanlığı'ndan Omicron açıklaması

Sağlık Bakanlığı'ndan Omicron açıklaması

Sağlık Bakanlığı, Türkiye genelindeki toplam Omicron varyantı sayısını açıkladı. Verilere göre en çok Omicron vakası görülen il 30 vaka sayısıyla İstanbul oldu.