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Sağlık Bakanlığı'ndan Omicron açıklaması
Sağlık Bakanlığı, Türkiye genelindeki toplam Omicron varyantı sayısını açıkladı. Verilere göre en çok Omicron vakası görülen il 30 vaka sayısıyla İstanbul oldu.
- AA & Ensonhaber
- 27.12.2021 - 21:03
- Güncelleme : 27.12.2021 - 21:16
Sağlık Bakanlığı, Omicron varyantıyla ilgili açıklamada bulundu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türkiye genelindeki toplam Omicron varyantı sayısı açıklandı.
OMİCRON'UN EN ÇOK GÖRÜLDÜĞÜ İL: İSTANBUL
Buna göre, Omicron varyantının en çok görüldüğü il, 30 vaka sayısıyla İstanbul oldu.
İstanbul'u; İzmir'de 6, Kütahya'da 2, Isparta'da 2, Şırnak'ta 1, Diyarbakır'da 1 vakayla takip etti.
BAKANLIKTAN YAPILAN AÇIKLAMA
Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi:
"1 Aralık 2021 tarihinden itibaren ise sekansı yapılarak sisteme girilen örnek sayısı 3344’tür. Bunların 3073’ü Delta , 42’si Omicron varyantıdır. Omicron varyantının görüldüğü iller; İstanbul (30), İzmir (6), Şırnak (1), Diyarbakır (1), Kütahya (2), Isparta (2)’dir."