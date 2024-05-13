Sağlık Bakanlığı'ndan 'Randevu Onay/İptal İşlemi nasıl yapılır' videosu Yeni sistemde, hastane randevusu tarihinden bir gün önce saat 20.00'ye kadar hastaların randevusuna onay vermesi veya gelemeyeceğini bildirmesi gerekecek. Sağlık Bakanlığı yayınladığı videoyla vatandaşlara nasıl onay verebileceklerini tek tek anlattı..

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ensonhaber.com

Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nde (MHRS) yeni dönem...

Son dönemde yaşayan MHRS randevularıyla ilgili sıkıntıya çözüm olacak yeni sistem, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanarak uygulamaya alındı.

Bugün başlayan "Onaylı Randevu" döneminde hastalara, hastanelere ve hekimlere zamanı verimli kullanma imkanı sunuluyor.

Yeni düzenleme ile randevu tarihinden bir gün önce saat 20.00'ye kadar onay istenecek.

Randevu onayı, internet veya ALO 182 çağrı merkezi olmak üzere tüm kanallar üzerinden verilebilecek.

Sağlık Bakanlığı tek tek anlattı

Sağlık Bakanlığı, yeni sistemde randevuların nasıl alınacağına dair bir video paylaştı.

Görüntülerde, hem mobil uygulamadan hem de bilgisayardan alınan randevuların nasıl onaylanacağı yer alıyor.

Randevular nasıl onaylanır

Buna göre vatandaşlar aldıkları randevuyu, MHRS mobil uygulamasından, SMS'le gelen mesaja yanıt vererek ya da ALO 182'yi arayarak onaylayabilecek.