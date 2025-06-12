Sağlık Bakanlığı'ndan rapor yenileme için düzenleme

Haber Merkezi

Sağlık hizmetlerinde yoğunluğu azaltmak ve hastaların işlemlerini daha hızlı tamamlayabilmesini sağlamak amacıyla Sağlık Bakanlığı, yeni bir adım attı.

Süresi dolmak üzere olan engelli ve ilaç raporlarının yenilenmesi için planlı bir geçiş süreci başlatıldı.

Sağlık Bakanlığı, 30 Haziran 2025’te geçerliliği sona erecek engelli ve kronik hastalık ilaç raporlarının yenilenmesine yönelik yeni bir uygulamayı devreye aldı.

YOĞUNLUK VE MAĞDURİYETLERİ ÖNLEYECEK

Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden yürütülecek yeni bir uygulama ile hastanelerde oluşabilecek yoğunluğun önlenmesi ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması hedefleniyor.

KRONİK HASTALIKLAR İÇİN 9, ENGELLİLER İÇİN 12 AYLIK RAPOR YENİLEME SÜRECİ

Daha önce geçerlilik süresi uzatılan raporların yenilenmesi amacıyla bir takvim oluşturuldu.

Bu kapsamda, kronik hastalığı olan vatandaşların ilaç raporları için 9 aylık, engelli vatandaşların raporları için ise 12 aylık bir "Rapor Yenileme" süreci planlandı.

ÖNCELİK RAPOR SÜRESİ DOLMAK ÜZERE OLANLARA

Uygulamanın ilk aşamasında, rapor süresi dolmak üzere olan hastalar, e-Rapor Sistemi üzerinden tespit edilecek. Bu kişilere ait T.C. kimlik numaraları, randevu alabilmeleri için MHRS ile paylaşılacak.

Vatandaşlara kolaylık sağlamak amacıyla, yalnızca raporu 30 Haziran 2025’te sona erecek hastaların erişimine açık özel bir "Rapor Yenileme" kliniği tanımlandı. Bu klinikten sadece Bakanlık tarafından belirlenen T.C. kimlik numaralarına sahip vatandaşlar randevu alabilecek.

SMS İLE BİLGİLENDİRME YAPILACAK

Süresi dolan rapor sahiplerine, kısa mesajla (SMS) da bilgilendirme yapılacak.

Gönderilecek mesajda, "Sayın vatandaşımız, süresi 30 Haziran 2025 tarihi itibariyle sona erecek raporlar için MHRS üzerinden ‘Rapor Yenileme’ kliniğine randevu oluşturulması gerekmektedir. Randevu alınmadığı takdirde rapor süresi uzatılmayacaktır." ifadeleri yer alacak.

120 GÜNE KADAR İLERİ TARİHLİ RANDEVU İMKANI

Tüm hastaneler, "Rapor Yenileme" kliniği için MHRS'ye özel randevu cetvelleri oluşturacak. Bu cetveller sayesinde vatandaşlar, 120 güne kadar ileri tarihli randevu planlaması yapabilecek.

Randevu gününde hastaneye giden vatandaşlar, ilk olarak "MHRS Koordinasyon Birimi"ne başvuracak. Bu birim, başvurunun niteliğine göre kişiyi engelli raporu için Sağlık Kuruluna, ilaç raporu içinse ilgili branş kliniğine yönlendirecek.

Mevcut raporlar, yenisi düzenlenene kadar geçerli olmaya devam edecek. Ancak, rapor yenileme dönemi sonunda yenilenmeyen raporlar geçerliliğini yitirecek.