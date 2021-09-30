Sağlık Bakanlığı'ndan 'yan etki' iddialarına yanıt

Bakanlık, sosyal medyadaki "aşı sonrası gelişen yan etkileri takip ve kayıt merkezinin bulunmadığı" yönündeki söylentilerin doğru olmadığını belirtti.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında aşılama çalışmaları aralıksız sürüyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, vatandaşlar hastaneler başta olmak üzere aşıya kolaylıkla ulaşım sağlıyor.

Bazı vatandaşlar, özellikle sosyal medyada sık sık dolaşan aşı karşıtı paylaşımlar ve iddialar nedeniyle aşılarını erteliyor.

Sosyal medyada son olarak, Türkiye’de aşı sonrası gelişen yan etkileri takip ve kayıt merkezi olmadığına ilişkin paylaşımlar yapıldı.

Sağlık Bakanlığı’nın sitesi üzerinden konuya ilişkin resmi açıklama yapıldı.

Açıklamada, aşı sonrası istenmeyen etkilerin saptanması ve bildirimi için Aşı Sonrası İstenmeyen Etki (ASİE) İzleme Sistemi'nin bulunduğu belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

“Türkiye'de “Aşı Sonrası Gelişen Yan Etkileri Takip ve Kayıt Merkezi” olmadığına dair paylaşımların sosyal medyada yayıldığı tespit edilmiştir. Yıllardır başarıyla işleyen sistemin yokluğunu iddia eden dayanaksız paylaşımlarla ilgili toplumu bilgilendirme ihtiyacı hasıl olmuştur.

“ÜLKEMİZDE ASİE İZLEME SİSTEMİ MEVCUTTUR”

Aşı Sonrası İstenmeyen Etki (ASİE); aşı uygulanan bir kişide aşı sonrası ortaya çıkan, bilinen aşı yan etkisi veya aşıya bağlı olduğu düşünülen herhangi bir istenmeyen tıbbi olaydır. Ülkemizde, aşı sonrası istenmeyen etkilerin saptanması ve bildirimi için “Aşı Sonrası İstenmeyen Etki (ASİE) İzleme Sistemi” mevcuttur.

“SİSTEME SAĞLIK PERSONELİ BİLDİRİM YAPMAKTADIR”

Aşı Sonrası İstenmeyen Etki (ASİE) İzleme Sistemi; 2003 yılından bu yana yürürlükte olan Genişletilmiş Bağışıklama Programı (GBP) kapsamındaki aşı uygulamaları ve diğer aşı uygulamaları sonrasında görülen istenmeyen etkilerin bildiriminin yapıldığı sistemdir. Sistem kapsamında bildirimi zorunlu olan aşı sonrası istenmeyen etkiler ve vaka tanımları 13.03.2009/7943-2009/18 sayılı “Aşı Sonrası İstenmeyen Etkiler (ASİE) Genelgesi” ile belirlenmiştir. Sisteme; aşılama çalışmalarında görev alan sağlık personeli ile kamu ve özel sağlık kuruluşlarında çalışan sağlık personeli bildirim yapmaktadır.

“VATANDAŞLAR DA DOĞRUDAN HES UYGULAMASI ÜZERİNDEN SİSTEME BİLDİRİM YAPABİLMEKTEDİR”

Ayrıca, COVID-19 aşılarına özel olmak üzere vatandaşlar tarafından da doğrudan Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden sisteme bildirim yapılabilmektedir. Yapılan bildirimlerle olgular düzenli olarak izlenmekte, analiz edilmekte, yorumlanmakta, gerekirse sürece müdahale edilmekte ve aşılama programının iyileştirilmesi sağlanmaktadır."



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