Sağlık çalışanlarına 2 bin 500 lira ile 5 bin lira arasında zam

Sağlık çalışanlarına 2 bin 500 lira ile 5 bin lira arasında zam

Müjdeli haber veren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarına 2 bin 500 ile 5 bin lira arasında değişen zamlar uygulayacaklarını açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti MYK toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada sağlık çalışanlarıyla ilgili bir müjde verileceğini söylemişti.

Bakan Fahrettin Koca, bugün ise müjdeyi duyurdu.

Bakan Koca, sağlıkçılara yüksek oranda zam yapılacağını belirtti.

SAĞLIKÇILARA 5 BİN LİRAYA KADAR ZAM

Zam tutarları hakkında bilgi veren Koca, "Sağlık çalışanlarına 2 bin 500 ile 5 bin lira arasında zam yapacağız." ifadesini kullandı.

"PRATİSYEN HEKİMLERİN EK GÖSTERGESİ 13 BİNDEN 33 BİNE ÇIKACAK"

Koca, sözlerine şöyle devam etti:

"Pratisyen hekimlerin ek göstergesi 13 binden 33 bine, uzman hekimler diş hekimleri dahil olmak üzere 17 binden 40 bine ek göstergeleri çıkmış olacak. Pratisyenlere 2 bin 500, uzman hekimlere 5 bin olmak üzere bir düzenleme Meclis'te tüm grupların desteğini bekliyoruz."

Sağlık çalışanlarına 2 bin 500 lira ile 5 bin lira arasında zam VİDEO

ZAMLI MAAŞ TUTARLARI

Görevlerine göre sağlık çalışanlarına 2 bin 500 lira ile 5 lira arasında yapılacak zamlar, 2022 Ocak ayında alacakları zamlara tahmini olarak şöyle yansıyacak:

Sendika üyesi ve bekar bir sağlık memurun alacağı en düşük memur net maaşı 4 bin 358 liradan 6 bin 858 liraya,

Sendika üyesi, evli ve iki çocuklu sağlık memurun en düşük net maaşı 6 bin 516 liradan 9 bin16 liraya,

Sendika üyesi ve bekar bir hemşirenin (¼) en düşük net maaşı 7 bin 42 liradan 9 bin 542 liraya,

Uzman doktorun en düşük net maaşı 9 bin 337 liradan 11 bin 837 liraya çıkabilecek.