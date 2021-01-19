Sağlık çalışanlarına getirilen izin kısıtlaması kaldırıldı

Sağlıkçılaraa yönelik getirilen izin, emeklilik işlemleri gibi kısıtlamaların kaldırıldığı açıklandı.

Koronavirüsle mücadelede sürece en büyük katkı şüphesiz sağlık çalaışanlarından geldi.

Türkiye'de vakaların artmasıyla birlikte Sağlık Bakanlığı geçtiğimiz yılın ekim ayında yayınladığı genelge ile koronavirüs salgını sürecinde sağlık çalışanlarının istifa taleplerinin kabul edilmeyeceğini, yıllık izinlerin durdurulduğunu ve yaş haddi ile malulen hariç emekli işlemlerinin tahsis edilmeyeceğini açıklamıştı.

YASAK KALKTI

Sağlık Bakanlığınca, 81 ilin sağlık müdürlüklerine, personelin yıllık izin, istifa, emeklilik durumundaki düzenlemelere ilişkin yeni yazı gönderildi.

Sağlıkçılara yönelik, yıllık izin, ücretsiz izin, şua izni ve emeklilik işlemleri yasağını kaldıran yazı, personel işlemleri başlığıyla Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlandı.