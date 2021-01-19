Euro
9.0412
0.06%
Dolar
7.4646
-0.11%
Altın
442.4
0.11%
Borsa
1.569
0.76%
Bitcoin
277.100
0.98%
EXEN Coin
18.02
12.34%
-1ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli -1 C
    Sağlık çalışanlarına getirilen izin kısıtlaması kaldırıldı

    Sağlık çalışanlarına getirilen izin kısıtlaması kaldırıldı

    Sağlıkçılaraa yönelik getirilen izin, emeklilik işlemleri gibi kısıtlamaların kaldırıldığı açıklandı.
    • AA & Ensonhaber
    • 19.01.2021 - 12:16
    • Güncelleme : 19.01.2021 - 12:42
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Koronavirüsle mücadelede sürece en büyük katkı şüphesiz sağlık çalaışanlarından geldi.

    Türkiye'de vakaların artmasıyla birlikte Sağlık Bakanlığı geçtiğimiz yılın ekim ayında yayınladığı genelge ile koronavirüs salgını sürecinde sağlık çalışanlarının istifa taleplerinin kabul edilmeyeceğini, yıllık izinlerin durdurulduğunu ve yaş haddi ile malulen hariç emekli işlemlerinin tahsis edilmeyeceğini açıklamıştı.

    YASAK KALKTI

    Sağlık Bakanlığınca, 81 ilin sağlık müdürlüklerine, personelin yıllık izin, istifa, emeklilik durumundaki  düzenlemelere ilişkin yeni yazı gönderildi.

    Sağlıkçılara yönelik, yıllık izin, ücretsiz izin, şua izni ve emeklilik işlemleri yasağını kaldıran yazı, personel işlemleri başlığıyla Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlandı.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir