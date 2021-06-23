Sağlık çalışanlarına istifa yasağı, 1 Temmuz'da kaldırılacak

Pandemiyle mücadelede uygulamaya konulan karar, gelecek ay itibarıyla iptal edilecek.

Türkiye'de, koronavirüsle mücadele kapsamında sağlık personelinin istifa, emeklilik ve izin taleplerine sınırlama getirilmişti.

Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında görevli hiçbir personelin, salgın döneminde görevinden çekilme (istifa) talebi her ne sebeple olursa olsun kabul edilmeyeceği bildirilmişti.

YASAK 1 TEMMUZ'DA İPTAL

Alınan son karara göre, sağlık çalışanlarına uygulanan istifa yasağı, 1 Temmuz itibarıyla kaldırılacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın imzasıyla illere gönderilen yazıda, koronavirüs salgını ile mücadelenin kesintisiz ve etkin sürdürülmesi, yayılımının önlenmesi ve salgınla mücadelede görevli personelin korunması amacıyla düzenlemeler yapıldığı hatırlatıldı.

TECRÜBE KAZANMIŞ PERSONEL ELİYLE...

Yazıda, kamu sağlık hizmetinin verildiği sağlık tesislerinde ve merkez ve taşra teşkilatındaki mücadelenin, salgında tecrübe kazanmış personel eliyle yürütülebilmesini teminen Cumhurbaşkanlığınca yayınlanan genelgelerle Mart 2020'den bugüne kadar birçok uygulamanın hayata geçirildiği kaydedildi.

Yazıda, merkez ve taşra teşkilatında görevli personelin istifa ve izin taleplerine ilişkin sınırlamaların 1 Temmuz itibarıyla yürürlükten kaldırılacağı duyuruldu.

İstifa yasağı uygulaması, 27 Ekim 2020 tarihinde uygulamaya konulmuştu.