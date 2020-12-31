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Sağlık çalışanlarının ücretsiz toplu taşıma süresi uzatıldı
Sağlık çalışanları, 30 Haziran 2021'e kadar toplu taşımadan ücretsiz yararlanacak.
- AA & Ensonhaber
- 31.12.2020 - 09:43
- Güncelleme : 31.12.2020 - 10:29
Tüm dünyayı saran koronavirüse karşı mücadelede başrolü oynayan sağlık çalışanları, pandemi süresinde büyük bir emek harcadı.
Hala devam eden koronavirüse karşı mücadelesini sürdüren sağlık çalışanlarına toplu taşıma araçları ücretsiz hale getirilmişti.
SÜRE UZATILDI
Bugün sona eren ücretsiz toplu taşıma hakkının, sağlık çalışanları için uzatılmasına karar verildi.
30 HAZİRAN 2021'E KADAR ÜCRETSİZ
Sağlık çalışanlarının bugün sona eren toplu taşımadan ücretsiz yararlanma süresi, 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatıldı.