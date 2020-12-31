Euro
9.0932
0.32%
Dolar
7.3934
0.14%
Altın
449.74
0.06%
Borsa
1.478
-0.16%
Bitcoin
215.230
6.08%
EXEN Coin
10.71
-0.46%
13ºC
İstanbul
Güneşli 13 C

    Sağlık çalışanlarının ücretsiz toplu taşıma süresi uzatıldı

    Sağlık çalışanları, 30 Haziran 2021'e kadar toplu taşımadan ücretsiz yararlanacak.
    • AA & Ensonhaber
    • 31.12.2020 - 09:43
    • Güncelleme : 31.12.2020 - 10:29
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Sağlık çalışanlarının ücretsiz toplu taşıma süresi uzatıldı

    Tüm dünyayı saran koronavirüse karşı mücadelede başrolü oynayan sağlık çalışanları, pandemi süresinde büyük bir emek harcadı.

    Hala devam eden koronavirüse karşı mücadelesini sürdüren sağlık çalışanlarına toplu taşıma araçları ücretsiz hale getirilmişti.

    SÜRE UZATILDI

    Bugün sona eren ücretsiz toplu taşıma hakkının, sağlık çalışanları için uzatılmasına karar verildi.

    30 HAZİRAN 2021'E KADAR ÜCRETSİZ

    Sağlık çalışanlarının bugün sona eren toplu taşımadan ücretsiz yararlanma süresi, 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatıldı.

    Sağlık çalışanlarının ücretsiz toplu taşıma süresi uzatıldı #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir