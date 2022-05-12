Sağlık ocağı kan tahlili gün ve saatleri 2022: Aile hekimi kaça kadar kan alır?

Sağlık ocağı kan tahlili gün ve saatleri 2022: Aile hekimi kaça kadar kan alır?

Sağlık ocağında kan tahlili yaptıracak olanlar, sağlık ocağı kan alma günleri ve sağlık ocağı kan verme saatlerini araştırıyor. İşte 2022 sağlık ocağı kan tahlili gün ve saatleri...

81 ilde her ilçede bulunan Aile Sağlığı Merkezi, bilinen adıyla sağlık ocakları, vatandaşlara sağlık hizmeti sunuyor.

Birinci basamak sağlık hizmet sunucusu kapsamında yer alan sağlık ocakları verdikleri hizmetlerle devlet hastanesi ve üniversite hastanesi gibi ikinci ve üçüncü basamakta yer alan hastanelerin iş yükünü azaltıyor.

Sağlık ocaklarında kan tahlili, demir eksikliği tahlilleri, evlilik raporu, kolestrol yağ ölçümü, sağlık raporu, gebelik takibi gibi birçok ücretsiz sağlık hizmeti bir şekilde sağlanıyor.

Son zamanlarda birçok vatandaş tarafından sağlık ocağı çalışma saatleri, sağlık ocağında kan alma saatleri merak ediliyor.

Sağlık ocakları kan alma saatleri belli bir süreye kadar olmakta ve aile hekimliğinde kan tahlili saatleri dışında kan alınmamaktadır.

Peki sağlık ocağı kan alma saatleri ne zaman? Sağlık ocağında hangi günler kan verilir? Kan alma saat kaça kadar? İşte detaylar...

Sağlık ocağı kan tahlili saatleri 2022

Sağlık ocaklarında kan verme saatleri sabah 8.30 ve 10.30 arasındadır. Ancak bazı sağlık ocaklarında 11’e kadar kan almaya devam etmektedir.

Her gün belli bir saate kadar alınan kanlar, en yakın devlet hastanesine gönderilir.

Sadece sabahları alınan kan tahlillerinin sonuçları her zaman ertesi gün öğleden sonra çıkmaktadır.